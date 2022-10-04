體貼被糟蹋好氣？認清人性「變得不好惹」反而得到世界溫柔對待

▲想當個善良又體貼的人，偏偏卻被人坑、被佔便宜，遇到這種情況總讓人自責、心情很差，也對人性感到失望。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

許多人從小被教育要有一顆善良的心、懂得體貼別人，但如果毫無底限、沒有原則，反而有可能讓自己被善意「反撲」，因為太關注別人的感受、怕被人討厭，所以受了委屈都吞下去、犧牲自己取悅別人。你是這種濫好人嗎？主動釋出好意，結果換來的是不被重視、沒人在乎你的情緒，甚至反過來被人佔便宜；覺得既生氣又委屈，心底卻還是因為想要討人喜歡，而沒辦法表現出負面情緒，不知道該怎麼樣做才能讓自己脫離這種狀況……曾任記者、網路編輯，目前是自媒體人的姚林君在新書《變得不好惹以後，我的生活好過多了》中，用犀利明快的口吻和一則則例子告訴讀者：人生很短，你要野蠻勇敢！討人喜歡，不如討自己喜歡。勇敢表達真正的想法，硬起來之後會發現這個世界反而對你溫柔了。

姚林君在新書《變得不好惹以後，我的生活好過多了》中分享，過去曾經因為認為服務業工作相當辛苦，所以選擇主動體諒對方，像是當外送員表示會提前一些送達，她就答應配合對方行程，結果說要提前送達的外送員過半個多小時還沒來，讓她餓到低血糖因此提出客訴，沒想到外送員竟然打電話罵她。還有請清潔阿姨打掃家裡，因為覺得阿姨年紀大了還要工作很辛苦，又是倒水又塞零食，還讓阿姨在工作中途休息一下，使得平時3小時能做完的工作最後花了快5小時，換來的卻是加錢送阿姨離開後，回頭一看，臥室角落都是灰塵、桌子沒擦乾淨。

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經歷過好幾次這種被坑的經驗，姚林君深有體悟表示，很多時候好人只能得到好人的稱號、讓人心情不佳的態度和一堆很爛的服務，並不是每個人都值得體諒。拋開自己無謂的善良吧！姚林君要讀者們認清：這世上就是有種人，共同點是你對他好，他就覺得能從你身上占到便宜；你體諒他，他就覺得你好對付。因此，姚林君決定開始「不體諒對方」，諷刺的是她發現，「當你變得不好惹了，全世界反而都來關心你的感受了。」

姚林君思考後認為，不想讓自己落入「好心被糟蹋」的境地裡，有4個原則必須要遵守。

第一，請人辦事可以生活上體貼，絕不能工作上寬容。她表示，「服務業也只是一份工作，做這行的人並沒有低人一等。我們給錢，他們出力，各取所需，沒有誰高誰低。不要把他們當成弱勢群體。如果把廉價的同情和愚蠢的寬容四處散播，這才是對他們不公平。」

第二，不需要和提供服務的人做朋友。「靈魂是平等的，行為卻不能平等，強行平等意味著對方會索取得更多，對你的期待也會變得更多。」

第三，沒有底線的好說話，是軟弱的代名詞。「人和人是不同的。你對別人掏心掏肺，只能證明你有涵養，但不代表你能得到同等的回報。」明白要和別人建立出適當邊界感才不容易受傷，不必為了證明自己很體貼而一味退讓。

第四，不要輕易原諒。「你原諒了一次，他就會去坑更多的人；你讓他長了一次教訓，他就會知道社會不好混。不要總想著算了，盼望著別人幫你教育他們，因為別人也是這麼想的。」

過了頭的善良和體諒就代表著得罪你沒有成本，也代表著你可以任人揉捏。而姚林君要讀者學會對一切的不喜歡說「去他的」，新書還針對友誼、愛情、人際關係和生活方式等方面進行剖析，皆用淺白易懂的話語和貼近生活的場景，傳達給讀者適合當代人的待人處事哲理。

像是關於朋友，姚林君認為「一個真的把你當朋友的人，是不會在言談舉止間總是讓你難受的，是不會一而再、再而三地觸到你的底線的。離開一個會帶給你無盡負能量的假朋友，就是你對自己最大的救贖了。」面對愛情則是表明態度，「你可以愛一個人，卻不能完全依賴和無條件信任一個人，不要矇著眼睛一路走下去，最忌諱的是失去自己──因為任何關係都不是完全可靠的，只有「我」才是永恆的。」

針對人際關係，姚林君表示，「大部分的人際關係紛爭，源自『你侵犯了我的私人領地』。不管是廣義上的心理私人領地，還是『家』這個狹義上的私人領地，越俎代庖、登堂入室，八成都會引起反感與衝突。界線這個東西，你不提前畫好，別人就敢得寸進尺。」姚林君對於生活的追求則是，「無論溫飽、開心，還是奮鬥、努力，只要是按自己想要的方式過日子，不後悔，不焦慮，不被任何人和任何想法綁架，你都很成功。」到底應該怎麼在這個複雜的世界裡，保持初心，做一個獨立自在又不被「善良」耽誤的人？姚林君在新書中給讀者她的專屬答案。

《變得不好惹以後，我的生活好過多了》

作者：姚林君

出版社：時報出版

出版日期：2022/08/23

ISBN：9786263357167