　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

體貼被糟蹋好氣？認清人性「變得不好惹」反而得到世界溫柔對待

▲▼善良,體貼,朋友,人際關係,愛情,時報出版。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想當個善良又體貼的人，偏偏卻被人坑、被佔便宜，遇到這種情況總讓人自責、心情很差，也對人性感到失望。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

許多人從小被教育要有一顆善良的心、懂得體貼別人，但如果毫無底限、沒有原則，反而有可能讓自己被善意「反撲」，因為太關注別人的感受、怕被人討厭，所以受了委屈都吞下去、犧牲自己取悅別人。你是這種濫好人嗎？主動釋出好意，結果換來的是不被重視、沒人在乎你的情緒，甚至反過來被人佔便宜；覺得既生氣又委屈，心底卻還是因為想要討人喜歡，而沒辦法表現出負面情緒，不知道該怎麼樣做才能讓自己脫離這種狀況……曾任記者、網路編輯，目前是自媒體人的姚林君在新書《變得不好惹以後，我的生活好過多了》中，用犀利明快的口吻和一則則例子告訴讀者：人生很短，你要野蠻勇敢！討人喜歡，不如討自己喜歡。勇敢表達真正的想法，硬起來之後會發現這個世界反而對你溫柔了。

姚林君在新書《變得不好惹以後，我的生活好過多了》中分享，過去曾經因為認為服務業工作相當辛苦，所以選擇主動體諒對方，像是當外送員表示會提前一些送達，她就答應配合對方行程，結果說要提前送達的外送員過半個多小時還沒來，讓她餓到低血糖因此提出客訴，沒想到外送員竟然打電話罵她。還有請清潔阿姨打掃家裡，因為覺得阿姨年紀大了還要工作很辛苦，又是倒水又塞零食，還讓阿姨在工作中途休息一下，使得平時3小時能做完的工作最後花了快5小時，換來的卻是加錢送阿姨離開後，回頭一看，臥室角落都是灰塵、桌子沒擦乾淨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經歷過好幾次這種被坑的經驗，姚林君深有體悟表示，很多時候好人只能得到好人的稱號、讓人心情不佳的態度和一堆很爛的服務，並不是每個人都值得體諒。拋開自己無謂的善良吧！姚林君要讀者們認清：這世上就是有種人，共同點是你對他好，他就覺得能從你身上占到便宜；你體諒他，他就覺得你好對付。因此，姚林君決定開始「不體諒對方」，諷刺的是她發現，「當你變得不好惹了，全世界反而都來關心你的感受了。」

▲▼善良,體貼,朋友,人際關係,愛情,時報出版。（圖／取自免費圖庫pexels）

姚林君思考後認為，不想讓自己落入「好心被糟蹋」的境地裡，有4個原則必須要遵守。

第一，請人辦事可以生活上體貼，絕不能工作上寬容。她表示，「服務業也只是一份工作，做這行的人並沒有低人一等。我們給錢，他們出力，各取所需，沒有誰高誰低。不要把他們當成弱勢群體。如果把廉價的同情和愚蠢的寬容四處散播，這才是對他們不公平。」

第二，不需要和提供服務的人做朋友。「靈魂是平等的，行為卻不能平等，強行平等意味著對方會索取得更多，對你的期待也會變得更多。」

第三，沒有底線的好說話，是軟弱的代名詞。「人和人是不同的。你對別人掏心掏肺，只能證明你有涵養，但不代表你能得到同等的回報。」明白要和別人建立出適當邊界感才不容易受傷，不必為了證明自己很體貼而一味退讓。

第四，不要輕易原諒。「你原諒了一次，他就會去坑更多的人；你讓他長了一次教訓，他就會知道社會不好混。不要總想著算了，盼望著別人幫你教育他們，因為別人也是這麼想的。」

過了頭的善良和體諒就代表著得罪你沒有成本，也代表著你可以任人揉捏。而姚林君要讀者學會對一切的不喜歡說「去他的」，新書還針對友誼、愛情、人際關係和生活方式等方面進行剖析，皆用淺白易懂的話語和貼近生活的場景，傳達給讀者適合當代人的待人處事哲理。

像是關於朋友，姚林君認為「一個真的把你當朋友的人，是不會在言談舉止間總是讓你難受的，是不會一而再、再而三地觸到你的底線的。離開一個會帶給你無盡負能量的假朋友，就是你對自己最大的救贖了。」面對愛情則是表明態度，「你可以愛一個人，卻不能完全依賴和無條件信任一個人，不要矇著眼睛一路走下去，最忌諱的是失去自己──因為任何關係都不是完全可靠的，只有「我」才是永恆的。」

▲▼善良,體貼,朋友,人際關係,愛情,時報出版。（圖／取自免費圖庫pexels）

針對人際關係，姚林君表示，「大部分的人際關係紛爭，源自『你侵犯了我的私人領地』。不管是廣義上的心理私人領地，還是『家』這個狹義上的私人領地，越俎代庖、登堂入室，八成都會引起反感與衝突。界線這個東西，你不提前畫好，別人就敢得寸進尺。」姚林君對於生活的追求則是，「無論溫飽、開心，還是奮鬥、努力，只要是按自己想要的方式過日子，不後悔，不焦慮，不被任何人和任何想法綁架，你都很成功。」到底應該怎麼在這個複雜的世界裡，保持初心，做一個獨立自在又不被「善良」耽誤的人？姚林君在新書中給讀者她的專屬答案。

▲▼善良,體貼,朋友,人際關係,愛情,時報出版。（圖／時報出版提供）

《變得不好惹以後，我的生活好過多了》
作者：姚林君
出版社：時報出版
出版日期：2022/08/23
ISBN：9786263357167

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
優質房客搬走！　房東「進屋一幕超衝擊」：太可怕
不只腦霧！新冠4大類後遺症　腦神經科症狀佔8成
北市三腳督分析　黃暐瀚斷言：「棄陳保黃」是不會發生的
好市多牛奶「微波變豆花」口感Q嫩　內行驚：不要喝
快訊／桃園幼童照顧機構「1死1重傷」！　3教保員姓名曝
違建大奇觀！上天下地各自擴張　還有超狂「空中步道」
西門町男9樓墜落　辣女友目睹全程急哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吳淡如／通膨時代「現金為亡」　資產增值的三關鍵

獨一無二「金箔古琴」現動人音色　華梵斲琴工坊成果展驚艷眾人

好市多牛奶「微波變豆花」　Q嫩感饞哭眾人！內行驚：不要喝

環保署Podcast今起上線　孩童聽「三隻小豬」培養環保知識

嘉義長庚治鼾手術搭配達文西機械手臂　900人呼吸中止治癒

海線通車100週年！台鐵推「鄉味特色便當」　海陸雙主菜10／11開賣

王正坤上吳宗憲節目大談整形趣聞　避免過度整形注意醫美副作用

快訊／邊境將解封「國內疫情還沒結束」　指揮中心14:00說明

喊價10萬！百靈果「向側翼粉專宣戰」　網狂卡位：想看血流成河

體貼被糟蹋好氣？認清人性「變得不好惹」反而得到世界溫柔對待

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

陸路邊機車冒白煙自燃 16歲女變身「打火英雄」

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

獨一無二「金箔古琴」現動人音色　華梵斲琴工坊成果展驚艷眾人

好市多牛奶「微波變豆花」　Q嫩感饞哭眾人！內行驚：不要喝

環保署Podcast今起上線　孩童聽「三隻小豬」培養環保知識

嘉義長庚治鼾手術搭配達文西機械手臂　900人呼吸中止治癒

海線通車100週年！台鐵推「鄉味特色便當」　海陸雙主菜10／11開賣

王正坤上吳宗憲節目大談整形趣聞　避免過度整形注意醫美副作用

快訊／邊境將解封「國內疫情還沒結束」　指揮中心14:00說明

喊價10萬！百靈果「向側翼粉專宣戰」　網狂卡位：想看血流成河

體貼被糟蹋好氣？認清人性「變得不好惹」反而得到世界溫柔對待

人力整併！郵差機車載「比人高」包裹山賣命投遞　中華郵政將檢討

睽違6年！麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸　網激推「1吃法」超解膩

老婆臨盆前外遇「小三也懷孕」　人夫喊才做2次！結局曝光

還好7月過了！送餐見「鬼片級老公寓」1F就毛翻　屋況驚呆眾人

張善政批鄭運鵬「差一大截」　蔡英文推舉他是騙選民

朴修弘遭哥騙光2.8億提告「竟遭父親痛毆」！　緊急送醫上救護車

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大發聲！一次說清真相：真的誇張了

房客退租「屋內變廢墟」！房東暖收編「2貓1狗1雞」...牠結局卻很慘

柯文哲被批「無為又害國」　黃珊珊嗆陳時中：先解釋自己有何作為

別期待聯準會學英國央行救市　壓低通膨是美國首要任務

巴黎時裝周／《蒼蘭訣》虞書欣、歐陽娜娜同場比帥　GIVENCHY新包誕生

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

20歲王牌AV女優宣布引退！

超強旺夫運！「最值得娶回家」3個生肖女

竹縣紅燈區超壯觀！網傻：以為是賽車場

明降9℃轉雨　更強冷空氣連假到「全台有感」

男友突曝「曾睡過準大嫂」　她聽到喘不過氣

諾貝爾醫學獎得主解新冠重症之謎

她曝「男生偷瞄超明顯」　網刷一排道歉

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

一夜連三震　最大規模3.5、震度3級

國中弟嗆12歲做過很正常！全場震驚刷三觀

吳夢夢自曝私下性愛頻率　「每天學術探討」

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

更多熱門

相關新聞

不適合「遠距離戀愛」的3大星座

不適合「遠距離戀愛」的3大星座

有句話說「距離產生美感」，但若是用在談戀愛上則不一定每個人都適用，尤其有些人受到個性影響，非常不適合遠距離戀愛，若是另一半不在身邊就容易胡思亂想。擁有70萬粉絲的星座專家「星座菌」就揭露非常不適合異地戀的星座Top 3，尤其冠軍內心很敏感脆弱、缺乏安全感，對於遠距離戀愛一刻都無法忍受。

為工作累死自己不如多做善事

為工作累死自己不如多做善事

男人5個的小舉動代表對你有意思

男人5個的小舉動代表對你有意思

尪借信貸給朋友買房　妻心碎：我們都還沒買

尪借信貸給朋友買房　妻心碎：我們都還沒買

會為愛奮不顧身的3大星座

會為愛奮不顧身的3大星座

關鍵字：

善良體貼朋友人際關係愛情時報出版

讀者迴響

熱門新聞

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面