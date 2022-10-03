汐止死亡車禍！騎士遭大貨車輾斃　家屬求行車畫面追真相

記者張君豪／台北報導

2日上午7時許，新北市新台五路一段發生一起機車與大貨車碰撞車禍，騎乘普通重機車的王姓男騎士（34歲）遭從COSTCO賣場出口右轉的大貨車輾過、全身多處擦挫傷，經救護人員到場檢傷已無呼吸心跳，經緊急送往汐止國泰醫院搶救後，傅男於8時46分宣告不治。

▲2日上午汐止區新台五路一段往基隆方向，發生一起大貨車輾過機車騎士的死亡車禍。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

汐止警方趕赴事故現場調查，卻發現大同路、新台五路一段監視器未錄下肇事經過，死者親友PO網向民眾徵求案發行車紀錄器畫面，希望能藉此釐清車禍肇事原因。

汐止警方表示，經調查肇事司機傅男（54歲）當時駕駛大貨車，從汐止區大同路COSTCO美式賣場出口右轉新台五路一段，不明原因與同向騎乘普通重機車的王男發生碰撞，王姓騎士遭大貨車輾過，當場喪失生命跡象，經送醫搶救後宣告不治。

傅姓貨車司機經警方酒測，酒測值為0，警方將蒐證釐清雙方肇事責任，司機被依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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