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社會 社會焦點 保障人權

汐止死亡車禍！騎士遭大貨車輾斃　家屬求行車畫面追真相

記者張君豪／台北報導

2日上午7時許，新北市新台五路一段發生一起機車與大貨車碰撞車禍，騎乘普通重機車的王姓男騎士（34歲）遭從COSTCO賣場出口右轉的大貨車輾過、全身多處擦挫傷，經救護人員到場檢傷已無呼吸心跳，經緊急送往汐止國泰醫院搶救後，傅男於8時46分宣告不治。

▲2日上午汐止區新台五路一段往基隆方向發生一起大貨車輾過機車騎士的死亡車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2日上午汐止區新台五路一段往基隆方向，發生一起大貨車輾過機車騎士的死亡車禍。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲2日上午汐止區新台五路一段往基隆方向發生一起大貨車輾過機車騎士的死亡車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方趕赴事故現場調查，卻發現大同路、新台五路一段監視器未錄下肇事經過，死者親友PO網向民眾徵求案發行車紀錄器畫面，希望能藉此釐清車禍肇事原因。

汐止警方表示，經調查肇事司機傅男（54歲）當時駕駛大貨車，從汐止區大同路COSTCO美式賣場出口右轉新台五路一段，不明原因與同向騎乘普通重機車的王男發生碰撞，王姓騎士遭大貨車輾過，當場喪失生命跡象，經送醫搶救後宣告不治。

傅姓貨車司機經警方酒測，酒測值為0，警方將蒐證釐清雙方肇事責任，司機被依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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