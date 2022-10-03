控鍾東錦曾「行兇打死人」　黃國昌：以為改名不會被發現

▲苗栗縣長參選人鍾東錦。（資料照／記者蔡文淵攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量立委邱顯智與苗栗縣長參選人宋國鼎3日舉行記者會，揭露苗栗縣議長、現任縣長參選人鍾東錦曾在1987年犯下傷害致死案，當時其本名為「鍾朝平」。對此，前立委黃國昌透過臉書質疑，國民黨有黑道背景的議長都很喜歡改名，今天證實了鍾東錦在改名前曾經行兇打死人，「以為在改名前的事，不會遭人發現」。

鍾東錦競選總部發言人陳怡樺表示，那個時期台灣還處於戒嚴時代，司法品質遭國人詬病，當時所謂的警總，不分青紅皂白，為了交差，在法院草草審判下，把年輕時期的鍾議長抓去坐牢，而在當今這個時代，就叫做「黑牢」。

陳怡樺說，邱顯智和宋國鼎號稱人權律師，應該要爲鍾議長平反才對，怎麼會為了選舉，來污衊、抹黑一個每年捐100萬元作爲獎助學金的人，這樣的律師不但讓人不敢恭維，奉勸委託他們的當事人，不要為了選舉，把已經結案的官司，再拿出來給社會大眾公審，如此只是把法律當成工具和武器，根本看不到公平與正義。

黃國昌今天透過臉書表示，國民黨有黑道背景的議長，都很喜歡改名，例如新竹市議長許修睿，從許項鳴、改為許柄樺，再改為許修睿；苗栗縣議長鍾東錦，則是從鍾朝平再變為鍾東錦。他直言，改變名字不是壞事，但無法成為遮掩黑歷史的手段。

黃國昌回顧，今年5月16日，鍾東錦召開記者會，澄清他有殺人等前科的傳聞，鍾表示自己是「殺人未遂」，只是酒後衝突後順手拿刀劃破對方肚皮，好在只是「輕傷」，自己相當後悔，並公開宣誓：「只要有人可以拿出我所謂強姦、殺人的證據，我立刻辭去議長職務、退出政壇，甚至發送舉報獎金10萬元」。

黃國昌直指，今天，證實了鍾東錦在改名前，曾經行兇打死人，遭法院判刑3年8月，當然，從法律角度而言，「殺人」與「過失傷害致死」不同；然而，這依然反映了，鍾東錦根本沒有說實話，企圖欺騙選民，以為在改名前的事，不會遭人發現，鍾東錦應該出面說明清楚，並對曾經的宣誓負起責任。

宋國鼎今天舉行記者會揭露，鍾東錦原名鍾朝平，鍾朝平25歲犯下傷害致死案；根據1987年5月6日報導，當年5月5日凌晨2時，有7名男子在台北錦州街吃消夜，期間與喝酒醉的20歲鄰桌胡姓客人發生衝突，胡姓客人遭到拳大腳踢，遭活活打死。

而根據最高法院77年度台上字2846號記載，判決內容指被害人胡OO藉酒意攔住沈OO打擊耳光，薛OO見狀出拳將胡OO擊倒在地，而鍾朝平跟沈OO、薛OO共同腳踢已倒在地的胡OO頭部，導致胡OO前額挫傷、左上肩與右顱部擦傷等，引發合併顱內蜘蛛網膜下腔出血，送醫不治死亡。