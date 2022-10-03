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與教師團體交流教育政策　鄭運鵬盼化身為照顧老師與學生的遮雨棚

與教師團體交流教育政策 鄭運鵬盼化身為照顧老師與學生的遮雨棚（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

▲針對教師會與各級學校產業工會提出的教育政策八大訴求，桃園市長參選人鄭運鵬（中）正面表達支持。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書，以下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長參選人鄭運鵬今（3）日拜會桃園市教師會，桃園市教師會理事長張瓊方、桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕和教師代表們一同出席，針對教師會與各級學校產業工會提出的教育政策八大訴求，鄭運鵬也正面表達支持，未來會協助推動，獲得兩個教師團體代表肯定和讚許。鄭運鵬表示桃園近年的發展相當快，因此提出「教育五條柱」政策，未來市府將化為照顧學生與老師的遮雨棚，讓桃園的教育政策和教師待遇持續大進化。

鄭運鵬說，桃園市近年來人口成長快速，不管是新生兒的出生或是外地家庭的移入數量都很可觀，讓學校在軟體和硬體上都遇到很大的改變需求。未來他將推動「校舍全面升級」，讓桃園校舍新建、修建都能如期如質完成，目前桃園市教育局已經爭取到教育部補助的24.3億經費用於校舍新建、遷建、增建，之後將持續盤點人口迅速成長的新興地區對校舍升級的需求，並透過新設校委員會會議掌握各校舍的興建速度，來確保校舍如期如質完成。

與教師團體交流教育政策 鄭運鵬盼化身為照顧老師與學生的遮雨棚（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

與教師團體交流教育政策 鄭運鵬盼化身為照顧老師與學生的遮雨棚（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

教育五條柱也包含「兩歲幼童照顧」，鄭運鵬進一步闡述，未來規劃讓兩歲專班的數量從77班變成200班，減輕年輕家庭照顧小朋友的壓力；並透過與私幼的合作，來達成招生穩定平衡，希望在提升公共化幼兒園數目後，視地區需求逐步降低師生比，讓教學更有品質。

「除了幼兒園的招生員額之外，教師的權益也需要被重視！」鄭運鵬強調，這次提出的「教師照顧進化」，將著重推動行政減量，並補助未來本土雙語教師每年一次的語言檢定、語言培訓費用，與提升教材費補助；同時，推動國小總務處組長專職化及代理老師兼任導師職延長聘期；且因應「班班有網路、生生用平板」政策，增加資訊人力，協助學校推動資訊維管；此外，推動客語、閩語、新住民語言支援人員專職化與增加原住民籍公費教師員額，讓老師們更有餘裕加入推動雙語、本土語言、新住民語言行列。

陳俊裕與張瓊方則表示，教師會與各級學校產業工會提出的《2022年教育政策訴求》共有八大訴求，很高興鄭運鵬提出的教育政策對行政減量、降低幼教師生比、總務處組長專職化、提升代理教師的權益都有非常具體的改善方向，也非常開心鄭運鵬允諾參加桃園市長候選人教育政策論壇，未來將在論壇繼續討論教育政策的改善方向，一同打造更加優質的教育環境。

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