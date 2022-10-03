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日本2道台灣美食「台灣沒在賣」　台人秒笑：想到月亮蝦餅了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

▲日本有2道台灣美食，台灣人根本沒看過。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

網搜小組／鄺郁庭報導

「日本台灣交流協會」日前在粉絲專頁貼文，分享2道在日本很受歡迎、但其實台灣根本沒有的台灣料理，分別是「台灣拉麵（台湾ラーメン）」和「台灣乾拌麵（台湾まぜそば）」。背後的小故事讓網友直笑，「讓我想到台灣的泰式餐廳都有的月亮蝦餅，然而泰國卻沒這樣菜」、「台灣也有日本沒有的醬油拉麵。」

「日本台灣交流協會」1日在粉專發文，「【日本限定】台灣沒有的台灣料理」，分別是台灣拉麵和台灣乾拌麵，「要了解這兩種麵的由來，需要先從台灣拉麵說起～」協會先是指出，台灣拉麵是仿造台南的擔仔麵，最大的特點是加入了大量辣味肉燥。

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至於為何會有「台灣拉麵」？就要提到一位從小在日本長大的台灣人，某次回台時品嘗到擔仔麵，就萌生將擔仔麵引進日本的念頭，在多次嘗試和調整後，加上獨特的辣味配方，「台灣拉麵」就在1970年誕生，還成為現在名古屋的熱門美食。

有趣的是，因為有其他店家也想模仿並販賣台灣拉麵，雖然調不出相同口味，卻意外做出「台灣乾拌麵」，「台灣乾拌麵同樣使用了辣味肉燥，並放入韭菜、蒜末、蔥末、鰹魚粉、生蛋黃等配料」，攪拌後一起吃，辛嗆的口味受到喜愛，還有饕客會拌入白飯享用。

貼文一出，底下網友紛紛留言，「對！在名古屋發想的台灣料理 XD」、「台灣拌麵好吃」、「日本的『台灣咖哩』台灣也沒有」、「台灣拉麵很辣，但意外不錯」、「我要一碗台灣乾拌麵，不要加韭菜，謝謝」、「用看的，第一眼想吃台灣拉麵。」

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