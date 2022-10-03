人形看板竟「七孔流血」！　網全嚇瘋：看得我心裡發毛

實習記者林郁婷／綜合報導

設置在戶外的看板在長時間風吹雨淋日曬下，很容易就劣化成駭人的模樣。日本一名網友近日在海邊發現一個穿著制服的人形立牌，由於長年失修導致「七孔流血」，讓人不寒而慄，畫面曝光後就連網友也嚇壞，直呼「看得我心裡發毛」。

根據日媒《j-town》報導，日本網友「@tityatirin」近日曬出一張「恐怖」照片，從畫面可見，一名穿著制服的少年人形立牌，因長年風吹日曬雨淋，全身鏽蝕看不出原本模樣，就連五官也有鐵鏽痕跡，乍看就像「七孔流血」，立在路邊讓經過的人都嚇了一跳，特別是晚上看更是恐怖。

這塊「駭人看板」位於鳥取縣最東北的石見町地區，由於位處於海邊，受到鹹水和海風的侵蝕，經年累月下來幾乎整個生鏽，現在根本辨認不出標示，因此也找不到隸屬於哪個單位。

詭異畫面曝光後隨即引發網友熱議，紛紛直呼「看得我心裡發毛」、「晚上看到的話，會作惡夢吧」、「仔細一看還沒有表情，感覺更駭人了」、「說真的有夠可怕的」。

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