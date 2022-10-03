快訊／疫情連8日上升！今本土+33377　比上週同期增17%

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連8日上升！中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增3萬3377例本土案例，較上周同期的2萬8513例增加17%；確診個案中增38例死亡，年齡均在50歲以上。若以單週病例來看，上週病例比上上週增加6.6%，整體疫情仍在高原期。今日另增74例BA.5個案，佔比79.6%與上周8成差異不大。

指揮中心表示，今日新增之33,377例本土病例，為15,597例男性、17,766例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲；個案分布為新北市(6,782例)，臺中市(4,308例)，桃園市(3,901例)，臺北市(3,585例)，高雄市(3,120例)，臺南市(2,190例)，彰化縣(1,739例)，新竹縣(1,058例)，苗栗縣(902例)，屏東縣(797例)，新竹市(747例)，雲林縣(717例)，宜蘭縣(705例)，南投縣(568例)，基隆市(504例)，花蓮縣(498例)，嘉義縣(494例)，嘉義市(295例)，臺東縣(201例)，澎湖縣(131例)，金門縣(116例)，連江縣(19例)。

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指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為22例男性、16例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至9月29日，死亡日期介於9月23日至9月30日。

指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，為30例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(4例)，土耳其(3例)，德國、新加坡、中國、越南、泰國、英國及印尼(各1例)移入，另40例感染國家調查中。入境日期介於今年9月2日至10月14日。

▲10/3新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計18,006,185例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,422,280例排除)，其中6,581,117例確診，分別為35,024例境外移入，6,546,039例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,201例COVID-19死亡病例，其中11,185例本土，個案居住縣市分布為新北市2,336例、臺北市1,245例、臺中市1,133例、高雄市1,036例、桃園市862例、臺南市846例、彰化縣639例、屏東縣450例、雲林縣350例、南投縣338例、苗栗縣298例、嘉義縣270例、基隆市251例、宜蘭縣233例、花蓮縣198例、新竹縣182例、嘉義市180例、臺東縣158例、新竹市128例、澎湖縣32例，金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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