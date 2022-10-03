桃園豆腐渣工程連環爆　張善政批鄭文燦「五星招牌掉漆」



記者李芸樺／台北報導

桃園市長參選人張善政來踢館五星市長鄭文燦！918地震震掉八德運動館天花板，畫面太驚悚登上CNN，張善政看這件事比新竹棒球場嚴重，批桃園公共工程如豆腐渣，讓居民陷於恐懼，他爆沒隔幾天，926市府廁所啟用首日糞管也堵住，糞水倒流至大廳，「村長」也爆蘆竹運動中心百樣缺失，張善政自許當桃園管家回頭檢視工程，更多內容請鎖定明天(4日) 週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

張善政和主持人王欣儀恰巧是同一天生日，都是愛家又重感情的巨蟹座，他被問到媳婦的條件時表示，必須要能好好照顧兒子。

張善政受訪時還談到民進黨高層被爆涉伸黑手護航鏡電視上架，怒批NCC是新東廠，而爆出他研究計畫的鏡週刊就是側翼，如今涉嫌施壓的錄音檔曝光，間接還他清白，因為爆料的媒體毫無公信力，政府也是，總統應道歉而蘇揆該下台。

談到對手鄭運鵬解讀他說的「雞蛋裡挑骨頭」是他承認抄襲，張善政批鄭運鵬成語讀不好，還主張廢考國文，是要大家跟著他一起爛。

被問到如何看待兩個名女人在街頭互罵10分鐘，張善政一度笑到快併軌，看似對她們實在沒輒，只好趕緊呼叫這個英雄來救援。他說的是誰？公廁上大號後才發現沒衛生紙怎辦？請鎖定明天(4日) 下午13:10《欣儀最政點》節目播出。

▲張善政批鄭文燦五星市長招牌掉漆。（圖／欣儀最政點）