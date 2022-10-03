藝術鑑定權威300萬名酒離奇消失　竟是司機搞鬼爽買遊戲點數

▲藝術權威葉國新總價300萬的名酒失竊，調監視器發現是司機搞的鬼。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台北報導

首位榮獲英國「藝術鑑定學」博士的華人葉國新，聘用一名男子當私人司機。該名司機發現葉國新在公司倉庫與住處收藏不少昂貴的名酒，竟動起歪腦筋，偷走總價超過300萬的194瓶名酒，將酒賣給酒商，從中牟利。法官審理時，司機歸還部分未賣掉的酒，賠償87萬2000元，依侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑2年2月。

藝術鑑定權威葉國新博士為工作與家庭需要，找來趙徐姓男子擔任私人司機，除了開車外，還委託司機去他的辦公室、住所打掃，直到有天他委託代理人幫他清點酒類商品時，發現有100多支名酒離奇消失，其中包括一瓶要價1萬8000元的5箱「麥卡倫12年紫鑽威士忌」，他調閱監視錄影器，發現原來是私人司機搞的鬼。

趙徐姓司機工作期間，意外發現葉國新的住家、辦公室，甚至是車上，都收藏有很多名酒，一時鬼迷心竅下，竟在短短2個月內未經准許進入公司倉庫、葉國新住家與小客車內，逐步偷走總價高達301萬3531元的194瓶名酒，還以為神不知鬼不覺，將得手的名酒賣給酒商，從中賺取87萬2000元，這些贓款被他花在網路遊戲儲值、酒店消費等。

葉國新表示，遭竊酒類目前在市場上持續漲價，總價值已超過500萬元，司機偷酒讓他損失重大，先前調解時司機表示願意歸還132萬，但至今只還87萬2000元，認為對方沒有誠信，不願再與他調解。

法官認為，司機僅因貪圖享樂缺錢花用、萌生貪念，不思努力賺取財富，以職務之便偷走名酒，造成葉國新重大損失，依侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑2年2月，仍可上訴。