職棒球星詹子賢球棒被偷　竊賊到案：喜歡中信兄弟...願向詹道歉

▲里港警方傳訊吳男到案，吳男對此感到很抱歉 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

中信兄弟外野手詹子賢的球棒竟然被不肖人士偷走！他po文公布球團提供的監視器畫面，並寫下：「本人這一生最痛恨心術不正之人。」轄區的里港警分局根據監視器找到涉案的吳姓男子，他表示，很喜歡中信兄弟桻球隊，才拿走該球棒做紀念，對此感到很抱歉，警方訊後依盜竊罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

中信兄弟二軍基地屏東中信公益園區，昨天(7日)發生球員球棒失竊案，詹子賢將球棒放在球場內，竟被不明人士入內取走。經兄弟球團查證，為某貨運公司內部員工藉職務之便所為，已聯絡該公司，要求司機歸還球棒。

詹子賢po文表示，根據監視器畫面，可以看到該名男子在經過他的座位時，順手地拿走球棒，還若無其事地走出大門，球團除通報貨運公司，也發出聲明譴責此一行為。

里港警方主動偵辦，根據監視器找到涉案的55歲吳姓男子，他表示很喜歡中信兄弟，才拿走該球棒做紀念，事後也不知道球星有po文。男子表示，自己知道做法不對，感到很抱歉，願意跟球星道歉。

里港警方訊後依竊盜罪嫌將也函送法辦，並提醒民眾，竊盜罪是非告訴乃論，請民眾切勿以身試法，否則定將依法嚴辦。