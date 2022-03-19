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社會 社會焦點 保障人權

撞死老婦肇逃再放火燒車滅證　女車主帶子投案：喝醉被偷開走

記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

苗栗市19日清晨發生一起離奇車禍，一輛黑色賓士車清晨在南苗市場前撞死一名77歲老婦後逃逸，警消不久後接獲一起火燒車案件，而被燒毀的車輛與肇事逃逸的車輛正好同款同色，且車牌被拔，懷疑車主企圖湮滅證據；據了解，事後賓士車主已主動帶著兒子投案，表示兒子開車出門，但喝醉後車子不知被誰偷開走，詳細案情仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼苗栗車禍火燒車。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗19日清晨，一輛黑色賓士車在南苗市場撞死人後逃逸，不料隨後就發生火燒車事故。（圖／記者黃孟珍攝）

19日清晨近6時許，一輛黑色賓士車行經苗栗中山路與民生街口的南苗市場前時，撞上一名77歲的婦人後肇事逃逸，造成婦人當場無生命跡象，緊急送醫後不幸傷重不治。

▲▼苗栗車禍火燒車。（圖／記者黃孟珍攝）

▲黑色賓士車先是在南苗市場撞死老婦後肇事逃逸。（圖／記者黃孟珍攝）

警方獲報後也循線調閱監視器畫面，以找出肇事車主要求其到案說明，不料大約1小時候，消防局就接獲英才路一處建地發生一起火燒車事故，待火勢被撲滅後卻發現，遭到火勢吞沒的該台車輛，與稍早在南苗市場撞死老婦的賓士車輛同型同色，不過車內並無人受困，且該輛車的車牌也被拔走，懷疑車主意圖湮滅證據。

▲▼苗栗車禍火燒車。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼警消在車禍事故發生1小時候，在英才路接獲火燒車事故，待火勢撲滅後卻發現車輛與稍早撞死老婦的賓士車同款同色。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼苗栗車禍火燒車。（圖／記者黃孟珍攝）

據了解，賓士車的車主也在上午7時許，帶著酒醉的兒子前來派出所報案，指出兒子開車出門，但喝醉後車輛被人偷走，但她的說法是否屬實，有待警方進一步調查。

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