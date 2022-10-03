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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／不封麥了？陳時中昨訪萬華開金口　自嘲：唱得有點爛

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近期釋出宣傳影片自我介紹說，「我喜歡唱歌，今年剛開始戒菸」，2日晚間更在環南市場聯合聯歡晚會開金口，與環南市場自治會會長林勝東在舞台上高歌「母親的名叫台灣」，引發關注。陳時中3日受訪表示，「確實很久沒有唱了，唱得也有點爛」。

▲▼陳時中參訪J&R兒童體能操運動學苑，接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳時中今天上午參訪J&R兒童體能操運動學苑。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

去年疫情嚴峻期間，網路曾流傳一部陳時中脫罩飆歌的影片，引發輿論譁然，但後來陳回應這部影片是疫情平穩、可以聚餐期間拍的，然而為了避免負面效應，直到昨天晚上出席環南市場聯合聯歡晚會前，陳時中長時間未曾公開唱歌，就算接受電視節目專訪時被主持人拱唱歌，也謙稱要搭配歌詞才會唱，「封麥」的舉動引發關注。

陳時中今天上午參訪J&R兒童體能操運動學苑會後受訪時，媒體關注，陳時中曾在宣傳影片自稱喜歡唱歌，但參選至今「封麥」，直到昨晚在環南市場聯合聯歡晚會上才開金口？陳時中說，因為昨天所有參與者非常熱情，桌次也非常多，本來想要在台上稍微回應一下，「確實很久沒有唱了，唱得也有點爛」，唱歌是一件好事，之後應該還會繼續唱。

此外，媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安近日公布募款小物，陳時中是否也將推出募款小物？陳時中說，目前沒有募款小物的規劃，募款還算是順利，感謝很多人給予自己支持，也祝福蔣萬安的募款小物能夠成功。

▲▼陳時中參訪J&R兒童體能操運動學苑，接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼陳時中參訪J&R兒童體能操運動學苑，接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

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