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正妹里長參選人還原「CPR救人」經過　「第一時間發現沒脈搏」

華江里長參選人洪佳君。（圖／翻攝自Facebook／護理好政-里長選佳君）

▲華江里長參選人洪佳君。（圖／翻攝自Facebook／護理好政-里長選佳君）

記者陶本和、袁茵／台北報導

台北市環南綜合市場攤商聯誼晚會於2日晚間舉行，現場約有500多人，突然一名男子心肌梗塞失去呼吸心跳，而會場中有護理師執照的里長參選人洪佳君馬上當場實施CPR，不過該男最終送醫仍不治。對此，洪佳君3日上午受訪時，還原昨晚事發經過。

洪佳君說，昨晚事件發生時，看到這位男子倒下沒有反應，她隨即先確認頸動脈，但當時是沒有脈搏的，臉部沒有表情，她就趕快對男子進行CPR。她表示，其實台灣宣導CPR滿廣泛的，AED也有廣設，昨天最重要是醫療人員到達現場，AED會是重點。

另外，昨晚同時也在現場的里長參選人陳品縈表示，昨天第一時間看到這位民眾側躺在旁邊的人身上，當時就意識到不對，所以立刻打了119，同步也趕緊通知有護理背景的洪佳君馬上先進行急救。

▼環南綜合市場攤商聯誼晚會，鍾小平轉述，有人心肌梗塞失去呼吸心跳。（圖／鍾小平辦公室提供）

▲▼環南綜合市場攤商聯誼晚會，鍾小平轉述，有人心肌梗塞失去呼吸心跳。（圖／鍾小平辦公室提供）

不過，萬華分局華江派出所指出，2日晚間接獲台大醫院通報該民眾程男死亡，送醫到宣告不治約半小時，大體已移至暫存台大醫院往生室，警方慎重起見仍須送司法相驗釐清死因。

警方2日晚間已約談家屬了解狀況，經了解男子為萬華當地居民，家住環河南路三段，體型壯碩體重破百公斤，據調查，發現程男曾經胸口不適就醫，醫院檢查醫囑需裝設心導管支架改善病狀，但男子平常忙碌未及就醫接受心導管手術治療，是以發生憾事，家屬認為可能係自身心血管問題造成，警方慎重起見仍須送司法相驗釐清死因。

雖然男子最後還是不幸往生，但洪佳君昨晚的善行，也在網路上引起討論，網友紛紛讚她「人美心善」，洪佳君3日上午受訪表示，因為自己本職就是護理師，當下第一時間反應就是先救人 ，早上有些朋友有傳訊息給她，但因為她上午一直持續地方拜訪行程，所以沒有特別注意這件事後續發展。

▼昨晚一名男子因為心肌梗塞失去呼吸心跳，擁有護理師執照的華江里長參選人洪佳君，她立即跪地實施CPR相救。（圖／鍾小平提供）

▲▼昨晚一名約100公斤的壯漢因為心肌梗塞失去呼吸心跳，擁有護理師執照的華江里長參選人洪佳君，她立即跪地實施CPR相救。（圖／鍾小平提供）

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