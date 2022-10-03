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快訊／揭秘謝國樑「1天洗逾1億金流」手法　蔡適應轟金錢遊戲

▲▼民進黨團「謝國樑洗錢手法大公開」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團舉行「謝國樑洗錢手法大公開」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨基隆市長參選人謝國樑遭控涉入德信掏空案，民進黨立法院黨團3日舉行記者會，揭秘謝國樑如何在1天內將1億多金流洗進自己獨資的公司，民進黨基隆市長參選人蔡適應痛批，喜歡玩金錢遊戲不該當市長，不能讓謝這種「政治跟金錢複合體」控制基隆，像自己簡簡單單才是當市長的最佳人選。

台北地檢署今年8月偵結德信證券掏空案，依違反《證交法》非常規交易、特別背信及《洗錢防制法》等罪嫌起訴德信證券前董事長林冠百、德信創管董事長吳昌陽、服飾品牌獨身貴族少東馮冠皓3人。不過，民進黨立法院黨團上週質疑謝國樑涉及該掏空案，今上午再度舉行「地球呼叫金星二部曲，謝國樑疑涉德信淘空洗錢金流大揭秘」記者會。

民進黨團幹事長羅致政會中揭秘謝國樑如何在1天內掏空洗錢的手法指，德信證券透過子公司德信創投於2018年9月28日匯錢給3家公司，包括獨身貴族4850萬、伸地公司4890萬、坤冠公司1785萬，其中伸地公司於同日匯了1億113萬1200元給金星國際，當時謝國樑擔任該公司負責人，而坤冠公司在同日將1785萬給宏冠生醫，宏冠生醫並於10月1日給謝國樑300萬現金。

羅致政質疑，若是謝國樑未來當選基隆市長，會不會「市庫」跟他們家的金庫搞不清楚？看似複雜的金流，經過爬梳後非常清楚，1天內1億多的金流經過多家公司，最後來到謝國樑擔任負責人的金星國際，呼籲謝說清楚講明白。

民進黨團副書記長林楚茵補充，任何一個合法、遵守公司治理法規者，不會任意把錢這樣轉來轉去，因為這違反公司記賬的原則，呼籲謝國樑拿出水單證明金流流向，「沒有水單就是洗錢！」批評謝國樑被質疑1週以來，面對質疑不是空白、說詞反覆，就是只出示一張如「貼海苔片」般遮蔽公司名稱資訊的A4紙張。

蔡適應會中也說，謝國樑說法漏洞百出，完全提不出匯款水單，現在有越來越多證據顯示，謝國樑實際上有參與其中，謝家的金流龐大且複雜，這段時間公司負責人轉來轉去，錢也可以轉來轉去，今天公布的金流圖只是冰山一角，全台灣沒有任何的縣市長參選人的金流關係向謝國樑一樣複雜，如果謝國樑這麼喜歡玩金錢遊戲，去當他的金融業務就好，不用選市長。

蔡適應說，基隆不能走回頭路，絕對不能讓謝國樑這種「政治跟金錢複合體」來控制基隆，若市長是玩金錢遊戲起家，國庫、個人財庫、家裡金庫分不清，國家的未來怎麼辦？基隆市民會放心這樣的人當市長嗎？當一名市長不應該有海外公司，簡簡單單才是當市長的最佳人選。

▲▼民進黨團「謝國樑洗錢手法大公開」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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