即日起請假不支薪拚連任　林姿妙：為了宜蘭而戰

▲宜蘭縣長林姿妙即日起請假不支薪，全力拚連任。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙即日起到投票日止，請假全力拚連任，請假期間不支薪，職務由副縣長林建榮代理，縣務正常運作；林姿妙表示，年底這場選戰，不是她個人的選舉，是為了宜蘭而戰，關乎到宜蘭未來的選擇，她們要大聲告訴對手，動用國家機器影響選舉、抹黑戰術在宜蘭已經不管用，她們要的是乾淨政治、說到做到的縣長！

林姿妙指出，今年初檢調兵分30路搜索，甚至在縣長登記參選前，用起訴作為政治手段，企圖達到干預選舉的目的，這半年多來，不斷動用國家機器，並且透過特定媒體羅織罪名、未審先判，簡直到了抄家滅族的地步，讓她身心備受折磨，也心疼受到波及的同事、家人，曾經問自己，到底為什麼要堅持下去？原因很簡單，就是想起勤走基層時，緊握的每一雙手、每一對懇切的眼神，都成為她堅定往前走的力量。

林姿妙說，擔任縣長三年多來，因為敢做夢，高鐵從不可能變成真的；因為敢行動，營養午餐免費，從被笑做不到變成肯定；為了不債留子孫，宜蘭縣公共債務由212億元降低至192億元，任內減債高達20億元，跟歷屆縣長比，她們還了最多錢。

還債不舉債，各項軟硬體建設不斷大步向前。林姿妙指出，四年前的政策白皮書，共17類262項，在縣府團隊群策群力下，平均執行率達91％，已全部執行完成109項、153項工作持續推動中，這麼高的完成率，顯見她信守對鄉親的承諾，是說到做到的縣長，更感謝縣民跟她共同打拚，才能有繳出這麼好的成績單。

林姿妙強調，她們不因此驕傲、自滿，接下來4年，要「啟動希望工程，開展幸福蘭圖」，無論是經濟、觀光、交通、教育、文化、青年、醫療、社福、農漁業等，要創造專屬宜蘭人的驕傲與幸福，要讓宜蘭勇敢起飛，敬好宜蘭，拚出鄉親好生活。