賴清德稱台北是疫情開始！蔣萬安批「羞辱市民」　要陳時中明確表態

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日正式成立，副總統賴清德致詞時表示，台北市是疫情的開始，遭台北市長柯文哲批評失言、12小時內一定會道歉。面對賴清德言論，國民黨台北市長參選人蔣萬安3日表示，陳時中應明確且直接表態，到底認不認同此說法？

蔣萬安3日上午出席「台北隊集合！蔣萬安競選官網、募款小物」發佈會，針對賴清德說台北市是疫情的開始等言論，蔣萬安表示，民進黨對於台北市民的不公平對待，或羞辱台北市民也不是第一次，包括陳時中當衛福部長時稱萬華是破口、給高雄疫苗比台北多，以及畫疫情地圖時，將只有9例確診的台北市跟117例桃園畫成同一個顏色。

蔣萬安強調，「這就是羞辱台北、獨厚桃園，護航同黨的鄭文燦，心裡只有政黨利益，沒有人民利益。」他要告訴陳時中，台北市民是非常穩健、強悍的，即便疫情可以堅強度過，但市民並不健忘，請陳時中明確、直接的表態，「到底認不認同賴清德的說法？不要怕得罪你之前的長官。」

媒體追問，賴清德的言論是否變相「棄陳保黃」？蔣萬安說，真的不需要有這麼多政治算計，其實可以好好端出政策牛肉，就政策跟未來市政擘劃理性討論，而大家也應檢視、明確表達對於此事的看法，包括賴清德說台北市是疫情的開始，陳時中就應該要明確回應，到底是否認同此說法？