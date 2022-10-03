周玉蔻效應？TVBS民調：蔣萬安支持度40％　陳時中剩22％墊底

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

要聞中心／台北報導

九合一大選倒數54天，台北市長三腳督戰況備受注目，資深媒體人周玉蔻日前猛轟國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴誹聞爭議，並誣指張淑娟為當事人，攪亂台北市長選情節奏。根據TVBS民調中心近日最新調查結果顯示，蔣萬安支持度40%，較8月26日調查結果上升4個百分點，無黨籍黃珊珊支持度23%，下滑3個百分點，蔣萬安與黃珊珊差距拉大至17%，而陳時中則略降至22%，仍居第3。

TVBS民調中心於9月29日至10月2日進行的調查顯示，年底台北市長選舉有84%市民表示會去投票，5%不一定，只有10%表示不會去投。

交叉分析顯示，20至29歲民眾支持陳時中比例下滑9個百分點至24%，但蔣萬安27%、黃珊珊35%變化不大；30至39歲選民支持蔣萬安比例則上升11個百分點，回升至28%，陳時中減少5個百分點至20%，黃珊珊維持47%；50至59歲選民支持蔣萬安比例49%，較上次調查增加6個百分點，陳時中也增加6個百分點至25%，黃珊珊則減少12個百分點至14%。

此外，根據政黨傾向交叉分析，民進黨認同者支持陳時中比例略降3個百分點至68%，而支持黃珊珊20%、蔣萬安5%，比例也都略減1個百分點；國民黨認同者支持蔣萬安比例增加3個百分點至88%，支持黃珊珊維持7%；而民眾黨認同者，支持蔣萬安比例增加1成以上至32%，支持黃珊珊比例則減少15%，為60%；同時，中立選民支持蔣萬安比例也略增4個百分點至32%，陳時中也略增2個百分點至14%，而黃珊珊則略減至26%。

整體而言，白色及中立選民對蔣萬安支持度上升，對黃珊珊支持度降低，是否因蔣萬安獲得部分同情票，甚至是否會有「棄黃保蔣」的跡象，值得觀察。

在喜好度方面，結果顯示，仍以黃珊珊喜好度最高，49%台北市民表示喜歡、20%不喜歡，33%無法評價，與8月底時的調查結果相當。蔣萬安則有46%市民表示喜歡，較上次略降3個百分點，25%表示不喜歡，另外29%沒有意見；陳時中喜好度低於另外2位，只有27%市民表示喜歡，51%不喜歡，22%未表示意見；整體而言，台北市民對黃珊珊與蔣萬安的喜好度明顯高於不喜歡，而陳時中仍呈現不喜歡比例高於喜歡。

另外，柯文哲擔任台北市長的任期即將屆滿，台北市民對柯文哲市長的施政表現看法，可能影響副市長黃珊珊的選情。調查結果顯示，柯文哲滿意度為39%，其中6%非常滿意、33%還算滿意，較8月底時的調查結果下滑7個百分點，不滿意比例則略增1個百分點至45%，其中22%不太滿意、23%很不滿意，不滿意的比例轉為高於滿意，另外16%未表態。

對於身兼民進黨主席的總統蔡英文之評價，也可能影響民進黨籍候選人陳時中的選情。民調顯示，台北市民對蔡英文總統連任至今的表現，有54%表示不滿意，其中16%不太滿意，38%非常不滿意，高於滿意的32%（14%非常滿意，18%還算滿意），14%沒有表示意見，顯示台北市民對於中央執政並不滿意，可能是陳時中支持度未能提升的主因。

本次調查是TVBS民意調查中心於111年9月29日、30日晚間18：30至22：00及10月1日、2日下午13：30至21：30進行的調查，共接觸1164位20歲以上台北市民，其中拒訪為155位，拒訪率為13.3%，最後成功訪問有效樣本1009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。