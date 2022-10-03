TVBS民調／支持陳時中＝支持周玉蔻？　53％民眾不認同

▲陳時中、周玉蔻。（圖／記者屠惠剛、黃克翔攝）



政治中心／台北報導

資深媒體人周玉蔻先前強攻國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞爭議，並指控前中國小姐張淑娟就是當事人，掀起各界爭議。對此，針對「支持陳時中就是支持周玉蔻」一事，TVBS於3日公布最新民調顯示，有53％民眾不同意此種說法，有26%民眾同意，另有20％民眾表示沒有意見。

近日，周玉蔻在政論節目強攻蔣萬安的父親蔣孝嚴的陳年緋聞，且指稱張淑娟就是緋聞對象；不過，在張淑娟前往提告當天，周玉蔻突然現身道歉，卻又跟國民黨市議員王鴻薇發生激烈的口角衝突。

對於一系列的爭議事件，特定陣營操作「支持陳時中就是支持周玉蔻」，有意讓周玉蔻事件拖垮民進黨台北市長參選人陳時中的選情。對於「支持陳時中就是支持周玉蔻」一事，根據TVBS最新民調顯示，有53%台北市民表示「不同意」，26%「同意」，另外有20%民眾沒有表示意見。

另外，對於陳時中所提出台北市政府管轄公共廁所裝設免治馬桶的競選政見，根據民調結果顯示，有63％市民不支持、20支持，另有17％民眾沒有意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於111年9月29日、30日晚間18：30至22：00及10月1日、2日下午13：30至21：30進行的調查，共接觸1,164位20歲以上台北市民，其中拒訪為155位，拒訪率為13.3%，最後成功訪問有效樣本1,009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。