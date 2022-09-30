男友送AirPods！她愣見「iOS 16判定假貨」　內行曝1招秒知真假

▲原PO連接AirPods時，手機竟跳出不是原廠的通知。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「心情有點複雜！」一名妹子透露，興奮打開男友送的AirPods，恰好手機iOS 16有辨別真假的功能，殊不知螢幕竟跳出「不是原廠」的通知，讓原PO內心衝擊又難過。文章曝光後，有果粉也傻眼回應「也是跳無法辨識，不信邪關掉重打開就連上了」。對此，除了查序號辨別真假，內行還曝1招能迅速判定是否為假貨。

一名女網友在Dcard上以「男友送的耳機是假的」為標題發文，她難過表示，最近手機更新到iOS 16系統後，拿出男友送的耳機AirPods，怎料兩者遲遲無法連線，「重新連接...就跳出不是原廠的提醒...當下直接愣住！」

原PO強調，沒有要嫌棄男友的意思，而她本身也有買AirPods，「只是知道是假的，心情有點怪怪的，現在有點複雜。」就怕男友當了盤子也渾然不知情，讓原PO哀號，「不知道男友怎麼買的，說不定被騙還用原價買了！」

文章曝光後，網友紛紛熱議「說不定娃娃機來的」、「如果真的花6000至7000買的耳機，被驗證說是假的，感覺超難受的」、「可以問問他在什麼通路買的」、「沒事，我確認我男友送我的AirPods是假的，卻沒有跳非原廠通知」、「那就換男友吧」。

留言串中，不少網友自曝耳機就是假貨，「蝦皮300台幣，我也分辨不出來真假貨」、「我之前也是買到盜版的，不論外觀或用起來都跟正版一樣」、「其實現在高仿已經做的很屌了，聽我朋友的1500元A貨，真沒太大差異」、「我副廠1800元還可以用喔」、「蝦皮很多假的啊，而且真假音質有差，我曾經買一個假的來玩，音質爛死了」。

另有網友也抱怨類似災情，指出果粉明明在官網買AirPods，手機卻跳出無法驗證的通知，「網路好像災情很多，原PO可以再看看不用緊張」、「有序號，官網也查得到，但手機上顯示『無法被驗證為原廠AirPods』，嚴重懷疑是系統問題」、「不一定吧，iOS 16常常出現誤判的情況，建議原PO可以去官網查詢相關序號，這樣最準確喔」、「官網查序號比較準+1」、「我也是原廠買的，剛看到妳的文後跑去連線，因為剛更新沒多久，結果也是跳無法辨識，不信邪我就關掉重打開就連上了」。

▲有人耳機買原廠貨，竟也跳出「無法驗證」的通知。（圖／翻攝Dcard）



對此，有內行曝1招能迅速辨別真假貨，「如果你有兩個設備iPhone和iPad（需同個apple ID)，只將AirPods配對iPhone一次，iPad不需配對就可以使用耳機聽到聲音（音樂）。盜版的雖然同樣配對一次，iPad藍芽就會出現耳機，但盜版會沒聲音，需要兩次都強制配對耳機才能聽到聲音。這個目前盜版還沒破解，可以用此方法試試辨別真偽」。

至於產品序號在哪裡？蘋果官網指出，把AirPods放入耳中→連接至iPhone或 iPad→打開「藍牙」查詢型號。或是透過包裝盒外觀與充電盒蓋子的內側，都會有產品序號。

►找到序號後，可藉由蘋果官網查看服務和支援保固狀態，網址請點。

▼序號可透過下面管道查詢。（圖／翻攝屏Apple官網）

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