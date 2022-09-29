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男友手猛摳腳皮「下秒放進嘴吃掉」！　妹子目睹狂嘔：差點吐出來

▲▼摩鐵,MOTEL,飯店,HOTEL,臥室。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲和男友住摩鐵，發現對方的怪癖。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者朱祖儀／綜合報導

每個人或多或少都有自己不為人知的小怪癖，但你看過這種嗎？一名女網友表示，日前和男友出門旅行，洗澡時發現對方在床上吃東西，結果仔細一看當場嚇傻，因為對方吃的竟然是自己的腳皮，她不禁崩潰直呼「差點吐出來」。不少人看到後也驚呆，表示「太噁了吧」。

原PO在「Dcard」發文表示，和男友在一起2年半了，最近2人規劃了小旅行一起出去玩，結束之後就回到飯店休息。為了增加情趣，2人決定一起洗澡，不過因為她洗澡時間比對方久一點，所以男方洗完後就先出去看電視了。

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由於入住的是汽車旅館，浴室的牆壁是透明的，所以原PO還是能清楚看到男友在外面的動態。未料，男友出去一段時間後，她竟發現對方坐在床上吃東西，可怕的是「他左手捧著左腳，右手摳著腳皮，下一秒手就往嘴裡帶…看到當下我真的是差點吐出來，愣了好幾秒」。

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO洗澡時發現男友在吃腳皮。（示意圖／記者劉維榛攝）

原PO表示，雖然以前曾聽過有人會吃衛生紙、鼻屎或是吞鼻水等怪癖，但第一次看到有人吃腳皮，而且是發生在親密關係的人身上，讓她更加震驚，好奇發問「請問大家這種怪癖會因為時間長了，或年紀長更大而自己消失嗎？還是我應該糾正他，這樣很不衛生、很噁呢？」

不少網友看到也嚇傻，表示「超噁，完全不能接受欸…想到這麼如果是親你的嘴，還ok嗎」、「我看到文字都快吐了」、「他可能上輩子是吃腳腳的魚」、「這如果是我，他不改我會分手欸」、「無法接受就分吧，不然之後結婚同居會很痛苦」、「天啊！我看到了什麼」、「該不會是阿貴吧」、「為什麼我在吃宵夜會看到這種東西」。

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