好市多外部熟食哪樣CP值高？眾人嘆「只剩它了」：其他回不去

▲好市多熟食部頻頻調漲。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著物價上漲，很多東西都在調漲，美式賣場好市多儘管深受台人歡迎，卻也因頻頻調整商品價格飽受批評。有網友在PTT的Gossiping板上發文，想到以前好市多熟食區的價格，就忍不住感嘆，現在幾乎沒有高CP值美食。話題引發熱議，就有幾十年的會員也留言直呼，已經有考慮退卡的念頭了。

這位網友發文問卦，「COSTCO 的外食區還有什麼是有CP值的？」說他以前經過好市多，就會去吃熟食區的牛肉捲，當時超大一條只要79元，就讓他差點吃不完，可以說CP值超高。眼見現在卻漲到99元，讓原PO猛搖頭，「我才不要花100元吃這種東西。」

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接著，他提到蛤蜊濃湯，「以前好像49還59（元）？現在變79（元），有病逆？我花80元花一杯湯？又不是多大杯」，認為如果「一杯變一碗」，漲價同時份量也增多還差不多，但也沒有增量，就讓人無法接受。

▲牛肉捲和濃湯曾是許多人必回購美食。（圖／資料照）

另外還有凱薩雞肉沙拉的新價格也讓他超傻眼，「189（元）？我會乾脆去吃平價牛排，人家一樣有沙拉BAR。」最後原PO狂嘆，「是不是只剩下熱狗含汽水50元可堪一戰了？還是難吃的PIZZA加減吃？有八卦嗎？」就有會員也有感，「如果還要再調會費，大概就會停掉會員了」、「十幾年的會員，考慮退卡中」、「想退卡+1。」

其中，大部分網友認為，目前只剩熱狗可接受，「只有熱狗了，其他都回不去了」、「剩熱狗，pizza難吃死了，只剩18吋CP高能吹」、「熱狗啊！我都喝三杯肥宅快樂水」、「熱狗啊！熱狗超讚的」、「問COSTCO就是熱狗。」

許多人則紛紛留言，「以前CP值最高的就牛肉捲，99以後就不想買了」、「熱狗沒了酸菜就廢了，原本火雞肉三明治超好吃也被拿掉了」、「濃湯好喝，熱狗沒醬料區之後就還好了」、「拿鐵啊！還送蛋糕欸」、「咖啡吧？還送一塊蛋糕」、「costco披薩不好吃？全台大概都不能吃了。」