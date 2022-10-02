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特休要週五還週一？眾人秒選「這天」爽炸　再釣1招：像放4天

▲▼想準時下班,看手錶,下班,離開公司,不耐煩。（圖／記者曾筠淇攝）

▲特休用在哪一天最爽？話題引發網友熱論。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

特休排在哪一天的CP值最高？有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他大都把特休排在連假前後，或者是週五和週一。另外，他也蠻喜歡排週五下午休假，因為雖然只休半天、連六日總共2.5天，但休起來的體感，跟休了3天差不多，忍不住問卦，「大家特休喜歡排週五還是週一？」引發一陣熱議。

貼文一出，一大票人都傾向休週一，「週一啊！出門買早餐，順便看別人的賭爛臉」、「禮拜五很歡樂可以上，星期一死氣沉沉可以休」、「週一，這樣人車應該有比較少」、「週一！星期一上班心情不好，五因為要放假了大家心情都很愉快」、「排一比較好，晚收比早放心態爽一點。」

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還有網友直呼，「週一啊！週二上班，很多事同事都先做了」、「週一，禮拜一事情一堆」、「週一啦！讓你免疫週一症候群，還有週二開局，讓你快速撐到星期三、過一半的感覺。休週五，週一來會更賭爛。」

不過，也有人表示，「週一一堆地方公休，不出去就週一，否則週五」、「通常會議都會在週一，請假你就被盯上」、「休週一也只是變成週二症候群而已」、「請週一，結果週二發現一堆事堆在桌上，之後就請週五了」、「這一看就沒上班的，週一固定一大堆週末資料，還有一般週一要總結上週報告，敢請週一厲害！」

另外還有一些不同的答案，「星期三，享受做二休一」、「我喜歡拆成兩次下休」、「哪天開會就排哪天」、「五請下半、一請上半不就好了」、「半天的話請週五，整天請週一」、「拆開成五下午跟一早上，這樣會有放四天的感覺。」

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