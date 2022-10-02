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白晝之夜「2大缺點」被狠批！網友去完失望了：這屆發生什麼事

記者曾筠淇／綜合報導

2022台北白晝之夜昨（1）日晚間在士林登場，吸引大批年輕人前往朝聖。不過，事後則有不少網友討論道，白晝之夜因為人潮太多，所以根本看不太到什麼東西；也有網友抱怨，這次活動就像是士林夜市的振興計畫，主辦單位忘記白晝之夜的精神了嗎？話題引發熱議。

▲▼台北白晝之夜，柯文哲。（圖／爆料公社）

▲白晝之夜人潮。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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有網友在PTT的Gossiping板上，以「白晝之夜去三個小時沒看到啥正常嗎」為題發文，提到他走了3個小時，從劍潭到士林再到士林官邸，結果從頭到尾都沒看到什麼東西，只見滿滿人潮，而且展品也比想像中少，這活動到底在幹嘛？

也有網友在Dcard上，以「主辦忘記白晝之夜的精神了嗎」為題發文，直呼今年白晝之夜真的「爛到最炸」，只像是士林夜市振興計畫的商業活動，除了人多，動線規畫又不好，就是一直在排隊，然而作品卻很少，甚至連作品指示牌都沒有，卡在人群中真的又熱又累。

另也有網友直接點出2個覺得無法接受的缺點第一是動線亂，展品和表演位置太分散，逛完需要極大的體力和耐心；第二是空間擁擠、人潮多，實在難以好好欣賞，「令人失望透頂的白晝之夜！」

▲▼士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光　全是人頭網看傻。（圖／翻攝白晝之夜 Nuit Blanche）

▲士林夜市擠滿人。（圖／翻攝自Facebook／白晝之夜 Nuit Blanche）

文章底下也有不少網友回應，「尤其是文林路後半段，加油站那邊塞到超賭爛，到底為什麼要在那邊辦演唱會」、「完全同意！這屆到底發生什麼事」、「人太多品質就下降，跟之前殭屍展一樣」、「士林夜市和官邸根本惡夢」、「正常啊，你去跨年，也是這樣子，還不是人擠人」、「今年的超問號？明明就有適合的外牆可以做投影，場地範圍做那麼大，結果展出沒幾個」、「今年新樂園排隊排到爆，堪比迪士尼」。

還有網友與往年比較，「唉這次真的超爛，好懷念2017年那次，辦得最好的一屆」、「南港至少還有投影光雕，然後動線還算順」、「南港明明辦得不錯，腹地夠大，動線也很清楚，裝置藝術感覺比較多，這次真的不知道在看什麼」、「之前在北投、中山北路的動線就不錯啊，不會像今年擠到不行」。

不過，也有網友表示，「故宮的表演不錯，被Crispy圈粉圈慘了，還可以免費參觀故宮」、「科教館的DJ那Part超好玩」。

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