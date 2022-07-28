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拆引路布條害死30歲新手背工？專家打臉怒喊：真正魔人是他們

▲▼新手背工完成戒茂斯山任務，返程途中卻失蹤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲一名阿美族新手背工完成戒茂斯山任務，返程途中卻失蹤，11天後在溪底尋獲遺體。（圖／記者楊漢聲翻攝）

 記者黃資真／綜合報導

本月中台東阿美族一名林姓男子（30歲）首次擔任背工，卻在獨自返程時失蹤，經過11天搜索後才在溪床尋獲冰冷遺體，此事也引發山友們討論，是否因引路布條遭環保登山客拆除，才導致悲劇發生。擁有豐富登山經驗的山岳攝影師「雪羊」則認為，天馬登山隊放「新手獨攀」才是最主要的原因。

雪羊在臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」PO文提到，今年6月有名外國的環保觀光客，經戒茂斯前往嘉明湖的過程中，移除沿途布條並搜集拍照，還怒比中指直批「不環保」，沒想到7月中就發生背工死亡意外，意外在山友間掀起一場「布條去留」的論戰。

然而雪羊認為，拆布條的行為，跟這起協作迷途身亡事件並沒有直接的關聯，因為根本沒人統計他到底是拆掉哪些布條、是不是真的有那麼關鍵的影響力，「否則，台灣所有發生迷途事件的山區，布條也都還在，那些人怎麼會迷途呢？」

那麼，背工為何還是會迷路？雪羊說「他是一個新手，而且是第一次上山幫背，就被放生要自己下山的新手。」新手是不管怎麼樣都會迷途的，就像身邊的每一個路痴朋友一樣，不管指標多明顯，路口的標誌有多大，他都能轉錯方向。

據2020年的山難統計資料，台灣有將近一半的山難原因是「迷途」，為山難原因的最大宗。雖然早在登山爆紅前，就有人大力推廣使用「手機離線地圖」，然而，這件事一點都不容易，「因為願意下載是一個門檻、願意熟悉操作是一個門檻、能一個人在山中獨自正確操作也是一個門檻。」網路上大家卯起來推廣至今，也才5年多，跟不上登山人口成長的速度。

▲▼新手背工完成戒茂斯山任務，返程途中卻失蹤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

但是，在那個沒有手機、只有紙本地圖的年代，為何登山者們沒有「屍橫遍野」？雪羊指出，因為圖針定位術很難，所以早年的領隊無論社團或商業，都會掌控隊伍、確保隊員不落單，就是這樣而已，「確保登山不迷途最最最簡單的方法，就是『走在一起』。」

最重要的是，千萬不要放新手一個人走，跟山不熟的新手，總是能出乎人意料的，在任何意想不到的角落神奇消失，「再強調一百次，在台灣迷路，下溪谷、沿著溪谷走就是死路一條。就算要下，也只是去取水，然後回到原地等人來找你，這樣就可以了。」

針對年輕背工山難意外，雪羊認為，放新手自己回程的天馬登山隊需負最大責任，但也不會怪罪他們，因為這行業的文化，就是「放心讓新手協作獨行」。不過，沒有一個人是天生會爬山的，不管漢人、原住民都一樣，所有懂山、會爬山的人，都是經過前輩的帶領、經年累月的練習，才能融會貫通「山裡的路」。

雪羊最後強調，新手協作就跟新手登山人一樣脆弱，不會因為他「進入了協作行業」就忽然變超人。他也希望台灣的各協作公司，可以因為這件憾事，而開始重視新人的培養與安全措施，不要再輕易放沒有準備的新手獨行，好讓這行能有越來越多優秀的後進，可以背起台灣山岳世界的半片江山。

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