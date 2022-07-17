被雞爪耙到是恥辱！花蓮阿美族朝日出方向狂奔3公里　完成加冠禮

▲清晨四點多，39名參加成年禮的青少年陸續報到，整裝待發。(圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市阿美族成年禮16日圓滿閉幕，39名原住民青少年在曙光破曉前完成長達三公里多的越野賽跑，如願由青少年轉變為「成年人」，在頭目及家人期待下，扛起為部落爭光的責任。魏嘉賢市長表示，期盼部落年輕人「高調」做事，勇於出頭，展現自信。

▲出發前以米酒、檳榔、杜侖等物，祭拜造物天地之神，要他們與太陽爭先出頭，以行動證明他們是優秀的阿美族人。



清晨四點多，天色籠罩在一片灰靄中，位於花蓮市主權里吉寶竿頭目的家則是燈火通明，39名參加原住民阿美族成年禮的青少年陸續報到，一襲雪白色運動衫，頭戴薑葉編織的桂冠，腰繫白色寬布帶縛腹，在家人寄予厚望的期待下，這群年輕人整裝待發。



出發前，各部落頭目以米酒、檳榔、杜侖等物，祭拜造物天地之神，並向準備出發的青少年們精神講話，要他們與太陽爭先出頭，以行動證明他們是優秀的阿美族人。

▲▼肩負重任的阿美族青少年邁開大步，向著日出方向的太平洋南濱公園奔去。



清晨五點，在眾人齊呼「哇喔」的聲浪中，肩負重任的阿美族青少年邁開大步，向著日出方向的太平洋南濱公園奔去。不少青少年的家人也一路陪跑，有些人則依循阿美族長期以來的傳統，手持生薑葉拍打跑者，因為薑葉除了可以避免邪物上身外，也有為跑者打氣的意味。



而在越野長跑的路段裡，同為Alamay階級的吉寶竿頭目陳誠勇抱著一隻白色公雞並且手拿薑葉，在隊伍的後面追趕跑在最後的學員，激勵對方快跑向前。因為在阿美族成年禮越野賽跑的習俗裡，若被公雞的雞爪耙到背部的話，是莫大的恥辱。不過經由多日的訓練，學員們全力向前衝，落在隊伍最後的陳誠勇上氣不接下氣的說，很開心輸給部落青少年。





五點十五分左右，跑者陸續抵達，在公園等候的民眾見到自己的孩子將要完成成年祭的洗禮時，都興奮得大聲吶喊，紛紛拿起手機拍照，為孩子留下歷史的鏡頭。



當太陽從海平面躍出時，39名青少年已由部落頭目帶領，在太陽廣場以戰鬥舞的團結力量，展現勇士完成使命的雄姿。隨後在家人協助下，穿戴阿美族服飾的片片裙。而在加冠儀式的流程，青少年半蹲由父親或爺爺為他們戴上連日來由家人手工製作的大羽冠。

▲吉寶竿頭目陳誠勇抱著一隻白色公雞並且手拿薑葉，在隊伍的後面追趕跑在最後的學員。

戴上羽冠的學員，接下志工發給他們象徵「生命之壺」的祭壺後來到入口處，先由巫師為他們除穢後才跨過竹節，每個人以族語向場中的頭目們介紹自己，並表明來自哪個部落，頭目則賜予祝福及嘉勉。巫師們最後來到會場再一次為部落青少年除穢並祈福，隨後由魏嘉賢市長發給每人考驗證書，以及越野賽跑前三名及多位勇士獎。

▲▼青少年半蹲由父親或爺爺為他們戴上連日來由家人手工製作的大羽冠。



市長魏嘉賢致詞表示，隨著時代變遷，不少原住民年輕一輩對於祖先的文化逐漸生疏，「尋根」在各部落間已是相當重要的工作，現場看到孩子們的家人對於成年禮的熱情，更是讓他感動。因此他希望升格為勇士的原住民年輕人，一定要做好「接棒」的準備，在部落裡不但要勇於出頭，更要高調做事，讓原住民文化永續發展，代代相傳。

在傳統的阿美族社會裡，男性年齡階段制度的文獻記載是在1861年，共計有九組的年齡階段，每八年舉行成年禮。成年禮的由來主要是傳統部落與各族之間搶奪土地或因獵物產生衝突，這些衝突會造成部落之間的戰爭與爭奪，因此部落男生成立各階級隊學習求生及戰鬥技巧，進而保護家園生命財產的安全。至於各年齡階級名稱依序有「Rarawo（拉拉歐）」、「Alamay（阿拉麥）」、「Aladiwas（阿拉底哇斯）」、「Alabangas（阿拉巴卡斯）」、「Matabuk（馬打搏格）」、「Maurad（馬吾拉德）」、「Maulac（馬吾拉子）」、「Mauway（馬吾外）」及「Alemet（阿路麼德）」等九種。

