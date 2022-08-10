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才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨：頭七要到了

▲▼ 。（圖／湯先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲馬賴生前在IG限動曬大量美金，要朋友一起來賺錢。（圖／湯先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

「死得不明不白...」一名湯先生（以下簡稱原PO）在臉書痛心表示，好友馬賴突然在6月飛去柬埔寨，表示要去賺大錢，怎料不到2個月，就驚傳他死在當地，「他喝的酒裡面有毒品。」對此，原PO質疑死因不單純，詐騙幹部還逼馬賴家人飛去當地處理後事，甚至還以「頭七就要到了」來威脅。

原PO向《ETtoday新聞雲》透露，馬賴6月左右透過朋友介紹飛到柬埔寨，去當詐騙主管的職缺，馬賴甚至還帶了一群阿美族的弟弟妹妹過去，這期間，馬賴時常在限動PO出大量美金、iPhone與名牌包炫耀，更喊話「這裡包吃包住，想賺大錢、還債的人歡迎聯絡」，而原PO也一度心動想過去，但馬賴卻要他好好待在高雄，這一點讓原PO至今越想越不對勁。

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恰好這段時間，新聞爆發各種柬埔寨賣器官、虐打的慘況，馬賴則不時PO限動喊話拉人來工作，「這裡很安全，大家想來賺錢不用擔心」的文章。怎料，8月3日左右，原PO從LINE朋友群組得知馬賴死掉了，事後馬賴的妹妹也在臉書PO文，哥哥過世的消息。

▲▼ 。（圖／湯先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲馬賴生前喊話，想媽媽想念台灣。（圖／湯先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過妹妹與原PO相繼打聽死因，消息與說法非常亂，像是馬賴早就死了3天，是因為酒有毒品，心臟突然驟停而死；另一種說法是，大家出去玩唱歌，馬賴喝酒出事後有送醫急救，但仍回天乏術。奇怪的是，原PO質疑，明明馬賴的台灣朋友也在現場，為何沒有到醫院了解狀況，質問對方後，卻只得到「在場有20至30人要怎麼去？只好交給主管處理後事」的說法。

諷刺的是，原PO說，那些被馬賴帶去柬埔寨的台灣人，依舊繼續曬美金鈔票，想誘惑其他朋友飛到當地，完全避談馬賴的死因，「完全沒有半則悼念的貼文。」甚至還有人繼續操控馬賴的手機，換掉臉書名字與關掉IG等。

就連馬賴家人死要見屍，但妹妹想追問知情之人時，結果反遭哥哥帶去柬埔寨的人封鎖，隨後馬賴全部家人也都被封鎖。事後，妹妹又突然被加進一個群組，裡面的人疑似是詐騙幹部，要求妹妹親自要飛柬埔寨辦理馬賴後事，還威脅「馬賴頭七就要到了。」

原PO認為，就怕妹妹飛去當地會淪為人頭，目前已聯絡外交部與警方處理，希望能趕緊把哥哥的遺體趕快帶回來。對此，原PO難過對好友喊話，「在天堂要當個快快樂樂的天使，要牽好手走回家的路，大家都在等你，我們很多好笑的回憶永遠放心裡，想到你之前來台北找我兩次，我們都玩的很開心，沒有痛了，你安息吧。」

最後，原PO也提到，除了柬埔寨之外，許多同胞受到詐騙高薪誘騙，尤其排灣族的朋友們最多，這幾個月狂飛泰國或緬甸，盼萬能藉由馬賴葬送一條寶貴性命的噩耗讓大家能理智清醒，不要再受騙上當了。

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