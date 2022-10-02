快訊／參加國小戰鬥陀螺比賽突喊卡　　陳時中：家長有意見

▲陳時中今天上午在松山國小門口受訪。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中2日上午原擬參加在松山國小舉辦的戰鬥陀螺公益活動，扮演「大魔王」與小朋友PK比賽，不過活動前幾分鐘突喊卡，陳僅在校門口受訪後就離開，引發一陣騷動。陳稍早受訪表示，好像有些家長有意見，希望不要因為自己的關係，降低活動的意義，也不要造成基層公務人員困擾。

民進黨台北市議員洪健益今天上午舉行「益起來戰鬥～陀螺吧！」公益活動，原擬邀請陳時中擔任特別來賓，未料活動前突喊卡。陳時中今天上午在松山國小門口受訪表示，本來這個活動蠻有趣也蠻有意義，可以跟小朋友一起玩，本來也很想來參加，可是好像有些家長有一些意見，「我一向的態度就是說，像這樣的活動不要因為我們有政治的活動參與，把原來活動的意義、興趣讓它減低了，第二個也不要增加基層公務人員的困擾」。

媒體追問，學校裡面仍有很多洪健益的旗幟，這部分會不會也違反行政中立？陳時中表示，他沒辦法評論，洪議員是借場地方，自己則是市長候選人，「增加了一些政治的氣氛好像對活動本身會產生干擾，那樣就不好」。

陳時中說，他本來是受邀的來賓，盡量避免政治的味道，但好像仍有家長在抗議，這樣不太好。

洪健益受訪補充，這個活動已經辦了兩屆，第一屆邀請的來賓是壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，第二屆原本邀請陳時中扮演「大魔王」跟小朋友PK，PK完就可以拿獎品，未來第三屆將改借社區活動中心的場地，讓家長安心。

至於學校內擺放許多洪健益的旗幟，洪說明，因為他是主辦人，因為要讓大家知道是洪健益辦的，所以才擺放旗幟，上一屆是這樣辦，這一屆也是這樣辦，他曾經邀請過台北市長柯文哲參加，但是柯不來，「我哪有辦法？」