變天倒數！週三驟降9度「一週2階段變化」　國慶連假天氣出爐

▲下週三受東北季風影響，溫度變涼，水氣增多。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一週天氣將出現「2階段」劇烈變化，下週二前(10/4)秋老虎持續發威，明天(10/2)起到下週二(10/4)將持續出現高溫上看35度，局部溫度將更高；下週三起秋老虎遠離，受東北季風影響，北台灣高溫將暴跌9度，北部和東半部地區都有降雨，東北季風影響將持續到國慶連假。

明天起至下週二(10/2~10/4)各地大多是穩定天氣，高溫33至35度，局部溫度將更高些；僅有迎風面東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，西半部山區午後將有短暫零星降雨；週日則有較多水氣隨東南風移入，東北部、東部轉為有零星短暫陣雨。

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氣象局預報員林定宜表示，下週三(10/5)起天氣將出現明顯變化，降雨也是最多的一天，隨著東北季風增強，桃園以北、東北部有短暫陣雨，東北部雨勢較為明顯，花東也有局部短暫陣雨，午後則是山區有局部短暫陣雨。

▲雷達回波圖。（圖／氣象局）

林定宜指出，下週四、下週五(10/6~10/7)將持續受東北季風影響，不過降雨沒那麼多，水氣比下週三(10/5)減少一些，桃園以北、東半部都有局部短暫陣雨，降雨稍微趨緩，轉局部短暫雨型態，午後山區也有局部短暫陣雨。

國慶3天連假(10/8~10/10)依舊是東北季風型態，東北季風一波一波，下週六(10/8)東北季風稍微減弱一些，但10/9和10/10將再度增強，降雨仍以北部、東北部為主，有局部短暫雨出現，其他其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

至於下週二前是否為最後一波秋老虎，林定宜說，因季節還在轉變，是否為最後一波仍要觀察。

林定宜也指出，逐漸遠離且對台灣沒有影響的洛克颱風，預計今晚間將變性為溫帶氣旋，目前已經走到沒有人煙的廣大太平洋區域。

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