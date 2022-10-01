下週三變天！北台灣高溫驟降9度　國慶連假秋高氣爽「3地防降雨」

▲下週三起受東北季風影響，水氣增多，溫度較涼。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

秋老虎持續發威，今各地天氣炎熱，山區午後可能有局部降雨，氣象局表示，下週二(10/4)前都是類似天氣型態，東南部和恆春半島有零星短暫陣雨；下週三起東北季風影響，北台灣高溫驟降8到9度；國慶連假仍是東北季風天氣，秋高氣爽，北部、東半部有局部短暫陣雨，午後山區有局部陣雨。

中央氣象局預報員林定宜表示，今天(10/1)到下週二(10/4)天氣型態類似，屬於穩定天氣，台灣吹東風到東南風，東南部、恆春半島迎風面會有零星短暫陣雨，明天雨區除東南部、恆春半島外，宜蘭、花蓮也會有零星短暫陣雨，但範圍不會太大；下週二前午後要留意西半部山區有短暫陣雨。

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下週三(10/5)起將變天，林定宜指出，受東北季風影響，下週三一大早就可以感受天氣轉涼，溫度有顯著變化，北台灣高溫將從34度到35度降至26度，高溫降8到9度之多，低溫也會降2度；中南部高溫將降3到5度，不過高溫仍有32度到33度。

▲氣象雷達回波圖。（圖／氣象局）

降雨部分，林定宜分析，下週三桃園以北的北部地區、東北部皆會有短暫陣雨，由於這天東北風增強，東北部會有較大雨勢，需要特別留意，花東地區則有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後留意山區有局部短暫陣雨。東北季風將在下週四(10/7)減弱一些，但迎風面北部、東北部仍有短暫陣雨，午後山區要留意局部短暫陣雨。

至於國慶連假天氣，林定宜指出，國慶連續假期天氣仍以東北季風型態為主，溫度降涼，屬於秋高氣爽天氣，不會太炎熱，水氣還要觀察，迎風面北部、東半部會有局部短暫雨出現，午後留意山區也會有局部短暫陣雨。

「洛克」颱風目前則在日本東南方海面，對台灣沒有影響，林定宜指出，洛克颱風預計在半天到1天內將變性為溫帶氣旋，其他則暫時沒有熱帶擾動發展跡象。

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