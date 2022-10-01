過期報銷疫苗「高端5億元最多」　民眾黨揪朝野：一起檢視合約

▲民眾黨批高端疫苗報銷逾5億。（圖／台灣民眾黨提供）



實習記者李密／台北報導

新冠疫苗作為選戰攻防焦點，近期話題不斷。中央流行疫情指揮中心統計，截至今年9月，政府自購各品牌疫苗中，約6.5％疫苗過期報銷，浪費約12億元。其中，高端疫苗報銷逾5億元，為各品牌中最高。民眾黨1日批評，高端疫苗不只價格高昂，三期報告也遲遲交不出來，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌卻多次力挺。至今日還有近200萬劑疫苗在冷凍庫中，民眾黨也籲請朝野應共同審視高端疫苗合約。

▲高端疫苗。（示意圖，記者林悅翻攝）



民眾黨指出，高端疫苗截至今年9月底共屆期銷毀60.1萬劑，超過5億的防疫救命錢直接蒸發。高端超買、價格昂貴，且施打率低，三期報告也遲遲交不出來，甚至日本都不承認其效力。民眾黨認為陳時中至今還在「瞎挺」，把所有疫苗摻在一起混淆視聽，宣稱總共只有6.5%疫苗到期「相當的少」。

民眾黨認為，疫苗採購應該是建立在有公信的國際疫苗，然而衛福部在高端三期實驗結果出爐之前，就以每劑845.5元的高單價大規模採購500萬劑高端，單價是AZ的8倍、BNT的1.5倍，可是施打率卻連AZ、BNT兩成都不到。不過，蔡英文、陳建仁、蘇貞昌卻爭相代言，至今日，許多施打高端疫苗的國人連出國都還要自費3500做PCR。

民眾黨說，現在還有近200萬劑疫苗在冷凍庫雪藏，面臨次世代疫苗進入台灣，高端勢必再受影響。對於指揮中心跳出來背書高端有一定保護力，民眾黨認為還是必須提出科學證據。

民眾黨呼籲，各界應先放下選舉追殺，朝野共同審視高端疫苗合約，不該讓人民的血汗錢頻頻被扔進垃圾桶裡。