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及時雨！桃園平鎮教養院居住房老舊　台北市和平扶輪社募42萬暖助

▲平鎮教養院接獲善款捐助，來改善15年的老舊設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲平鎮教養院接獲善款捐助，來改善15年的老舊設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／桃園報導


財團法人桃園市私立平鎮教養院成立於1998年1月，主要照顧重度、極重度及多重障礙之身心障礙者及其家庭，目前收容58位身心障礙者，機構成立的主要任務為對於身心障礙者給予妥善之照顧以及減輕身心障礙者家庭經濟及精神上之負擔，不過目前居住的院舍已經超過15年，所以台北市和平扶輪社捐助42萬多來幫助更新。


目前機構身心障礙者居住及使用空間之院舍已經超過15年，一直以來機構礙於經費短絀，無法對於硬體設施設備做出整體維護計畫，台北市和平扶輪社關心偏鄉弱勢機構，今年度擔任社長的劉韋廷律師在得知平鎮教養院的困境後，由台北市和平扶輪社擊石點火來啟動捐助活動，邀集台北西區社、忠孝社、仁愛社、信義社、太平社、永平社、承平社、永恆社、礁溪社、花蓮東南社、新竹和平社，還有財團法人新北市私立文豪社會服務基金會及盛悅工程股份有限公司共同贊助經費共計四十二萬三千三百六十元來讓院內設施設備維護計劃順利的推動。

▲平鎮教養院接獲善款捐助，來改善15年的老舊設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲平鎮教養院接獲善款捐助，來改善15年的老舊設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這筆經費針對身心障礙者居住及使用空間之院舍進行牆面粉刷、照明設施老舊更換、消防受信總機老舊更新及身心障礙者寢室內故障之浴室門、浴簾維護安裝等。桃園平鎮教養院的許銅董事長感動的說：「社會有愛，希望相隨，藉由設備維護計畫的實施，讓身心障礙者在居住及使用上品質提升，情緒得到緩和之效果、更換消防通報主機以提供孩子們安全之保障及更好的服務品質」。

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