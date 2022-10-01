洗碗太累下海成紅牌…1天接6攤 　「銷魂聲穿牆」白皙長腿女被逮

▲根據警方初步調查，阮女平均一天可接4至6攤。（圖／讀者提供）



記者許展溢／高雄報導

一名34歲阮姓越南女子今年8月時，以到雲林當看護為目的來台，但做沒幾天就不想做了，經朋友介紹轉到新竹當洗碗工，後來又嫌水太低，一樣在同鄉「引薦」下，9月南下高雄從事性交易，阮女皮膚白皙又高，「接案」沒幾天就爆紅，平均一天4~6個客人找上們，一次拿1200元，9月29日卻因和男客在旅館大戰遭警方逮補。

高雄市警察局督察室與新興分局接獲線報，常有打扮時髦的年輕女子搭乘專車單獨進出旅館，疑似應召業者為躲避警方查緝，以俗稱「外送茶」的方式經營不法的「人與人連結交易」，經警方探查蒐證，9月29日晚上9時50分，在某旅館直接抓到剛完事的阮女和35歲的鄭姓男客、35歲，還有專門接送女子應召的55歲蔡姓司機。

▲▼應召集團為躲避警方查緝，以設定專屬通訊軟體帳號作聯繫。（圖／讀者提供）





警方表示，阮女8月初才來台，當時是在雲林做看護，但8月13日就被通報失聯，後來做不下去，在朋友介紹下到新竹當洗碗工，只是嫌薪水低又累，才轉到高雄接客。由於該女身材高挑，皮膚白皙，還穿著迷你短裙，才到高雄沒幾天就大受好評，一天平均就可接4至6個客人。

阮女想賺高薪的夢才做了20幾天就破碎，警方進一步說明，9月29日當晚阮女和男客正在旅館房間大戰，完事後阮女向鄭男表示「要準備離開了」，這時警方表明身分進入逮人，當場查獲保險套、潤滑液等物證。

▲警方聽到阮女完事後表示要離開了進入逮人。（圖／讀者提供）



警方提到，該應召集團為躲避警方查緝，無固定據點，以設定專屬通訊軟體帳號作聯繫，男客加入特定帳號後，業者即向其發送性交易訊息攬客，待確認欲交易後，再媒介雙方至不特定旅館從事全套性交易，一次3100元，小姐們一次則可拿1200元，全案於偵訊後，司機依《刑法》妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦，性工作者及男客，依違反《社會秩序維護法戈移送裁處，阮女為外籍失聯移工，移交移民署高雄市專勤隊後續處理，並擴大追查幕後應召集團。