　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

洗碗太累下海成紅牌…1天接6攤 　「銷魂聲穿牆」白皙長腿女被逮

▲▼嫌洗碗工好累轉當應召女爆紅…1天接6攤 　大戰男客遭逮。（圖／讀者提供）

▲根據警方初步調查，阮女平均一天可接4至6攤。（圖／讀者提供）

記者許展溢／高雄報導

一名34歲阮姓越南女子今年8月時，以到雲林當看護為目的來台，但做沒幾天就不想做了，經朋友介紹轉到新竹當洗碗工，後來又嫌水太低，一樣在同鄉「引薦」下，9月南下高雄從事性交易，阮女皮膚白皙又高，「接案」沒幾天就爆紅，平均一天4~6個客人找上們，一次拿1200元，9月29日卻因和男客在旅館大戰遭警方逮補。

高雄市警察局督察室與新興分局接獲線報，常有打扮時髦的年輕女子搭乘專車單獨進出旅館，疑似應召業者為躲避警方查緝，以俗稱「外送茶」的方式經營不法的「人與人連結交易」，經警方探查蒐證，9月29日晚上9時50分，在某旅館直接抓到剛完事的阮女和35歲的鄭姓男客、35歲，還有專門接送女子應召的55歲蔡姓司機。

▲▼嫌洗碗工好累轉當應召女爆紅…1天接6攤 　大戰男客遭逮。（圖／讀者提供）

▲▼應召集團為躲避警方查緝，以設定專屬通訊軟體帳號作聯繫。（圖／讀者提供）

▲▼嫌洗碗工好累轉當應召女爆紅…1天接6攤 　大戰男客遭逮。（圖／讀者提供）

警方表示，阮女8月初才來台，當時是在雲林做看護，但8月13日就被通報失聯，後來做不下去，在朋友介紹下到新竹當洗碗工，只是嫌薪水低又累，才轉到高雄接客。由於該女身材高挑，皮膚白皙，還穿著迷你短裙，才到高雄沒幾天就大受好評，一天平均就可接4至6個客人。

阮女想賺高薪的夢才做了20幾天就破碎，警方進一步說明，9月29日當晚阮女和男客正在旅館房間大戰，完事後阮女向鄭男表示「要準備離開了」，這時警方表明身分進入逮人，當場查獲保險套、潤滑液等物證。

▲▼嫌洗碗工好累轉當應召女爆紅…1天接6攤 　大戰男客遭逮。（圖／讀者提供）

▲警方聽到阮女完事後表示要離開了進入逮人。（圖／讀者提供）

警方提到，該應召集團為躲避警方查緝，無固定據點，以設定專屬通訊軟體帳號作聯繫，男客加入特定帳號後，業者即向其發送性交易訊息攬客，待確認欲交易後，再媒介雙方至不特定旅館從事全套性交易，一次3100元，小姐們一次則可拿1200元，全案於偵訊後，司機依《刑法》妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦，性工作者及男客，依違反《社會秩序維護法戈移送裁處，阮女為外籍失聯移工，移交移民署高雄市專勤隊後續處理，並擴大追查幕後應召集團。

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
變天時間點曝！　高溫驟降9度
16歲少女慘死北宜！　男友、車主「過失致死送辦」原因曝
19歲港女大生陳屍龍山寺女廁！　父悲痛來台認屍隔離中
快訊／快儲水！高雄明「大停水12小時」衝擊46萬戶
1天接6攤！　「銷魂聲穿牆」長腿妹激戰中被逮
楊繡惠拋震撼彈不接八點檔！　親曝「全面引退」真相
普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道驚魂！天外飛來70公分鐵條...砸穿擋風玻璃　驚悚畫面曝！

飾品攤闆娘收留女顧客！公公竟半夜潛進房　全身摸遍下場慘了

車胎全磨平…16歲少女北宜遭水泥車輾斃　男友+車主過失致死罪送辦

女港生陳屍龍山寺女廁「不要跟靈界溝通」　父悲痛來台認屍隔離中

洗碗太累下海成紅牌…1天接6攤 　「銷魂聲穿牆」白皙長腿女被逮

自小客街口擦撞後刷路邊一整排車　引擎蓋狂冒煙...駕駛昏迷

工人身體不適受困3米高鷹架　屏東龍泉消防分隊順利救護

超荒唐班長！逼阿兵哥看A片打手槍　噴發後竟要求「再一次」

彰化縣長王惠美參加活動...醉男2m旁狂揮鐮刀　隨扈機警奪刀

三寶直直衝畫面曝！騎士等紅燈險遭撞飛　氣炸怒吼：你要殺我啊

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

三重警爆打路人錄音檔曝光！　無辜男提告：活下來已是萬幸

國道驚魂！天外飛來70公分鐵條...砸穿擋風玻璃　驚悚畫面曝！

飾品攤闆娘收留女顧客！公公竟半夜潛進房　全身摸遍下場慘了

車胎全磨平…16歲少女北宜遭水泥車輾斃　男友+車主過失致死罪送辦

女港生陳屍龍山寺女廁「不要跟靈界溝通」　父悲痛來台認屍隔離中

洗碗太累下海成紅牌…1天接6攤 　「銷魂聲穿牆」白皙長腿女被逮

自小客街口擦撞後刷路邊一整排車　引擎蓋狂冒煙...駕駛昏迷

工人身體不適受困3米高鷹架　屏東龍泉消防分隊順利救護

超荒唐班長！逼阿兵哥看A片打手槍　噴發後竟要求「再一次」

彰化縣長王惠美參加活動...醉男2m旁狂揮鐮刀　隨扈機警奪刀

三寶直直衝畫面曝！騎士等紅燈險遭撞飛　氣炸怒吼：你要殺我啊

國道驚魂！天外飛來70公分鐵條...砸穿擋風玻璃　驚悚畫面曝！

綠營追打侯友宜警大學歷　柯文哲酸「意外嗎？」：我連看都沒看

民進黨手伸進媒體？馬英九「一向雙標黨」：我一點也不意外

下週三變天！北台灣高溫驟降9度　國慶連假秋高氣爽「3地防降雨」

LIFE・經典／誠品社區店進駐台中社會住宅　書房結合廚房打造居家共好

飾品攤闆娘收留女顧客！公公竟半夜潛進房　全身摸遍下場慘了

野生咘咘、Bo妞現蹤北車！搭車「充飽電」眼神發光　修杰楷1打2崩潰

華固中台灣首案規劃曝光　積極布局劍指全台4區

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

車胎全磨平…16歲少女北宜遭水泥車輾斃　男友+車主過失致死罪送辦

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

騙200人赴柬當豬仔　鄰居曝最大蛇頭黑歷史

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

「柬埔寨豬仔」極樂片公開！　為尋歡狠騙髮小

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

「19歲港女龍山寺詭亡」民俗專家見1點嘆：犯了重罪

她滾床害羞遮臉　聽到相機聲嚇壞

人妻拍海量鹹濕照！工程師夫見「手機定位在摩鐵」綠炸

班長逼小兵看A片打手槍　還要求再一次　

更多熱門

相關新聞

家門口是古蹟舊城牆！　建商停工換約保存文化資產

家門口是古蹟舊城牆！　建商停工換約保存文化資產

2018年華友聯集團於左營區啟文路進行新建案時，發現疑似城牆石材構件，經高雄市文化局專案小組現勘後確認為左營舊城城牆殘蹟，當下協調建案停工並啟動暫定古蹟機制。後續文化局與華友聯集團多次開會協商，將建案變更設計退縮，使古蹟成為戶外景觀設計主軸，讓開放空間變大，視野更廣。2022年華友聯集團新建案完工，成為全台第一棟「住宅與古蹟共存的住宅大廈」。

馬英九挺柯志恩造勢晚會　台下男嗆「馬小子」

馬英九挺柯志恩造勢晚會　台下男嗆「馬小子」

百貨美食街藏無菜單日料　10／1買1送1

百貨美食街藏無菜單日料　10／1買1送1

高雄人吃起來！築間4品牌免費送肉肉海鮮

高雄人吃起來！築間4品牌免費送肉肉海鮮

腹肌帥男叫老婆就暈　她為愛砸210萬慘哭

腹肌帥男叫老婆就暈　她為愛砸210萬慘哭

關鍵字：

高雄色情性交易應召女越南

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡

騙200人赴柬當豬仔　鄰居曝最大蛇頭黑歷史

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面