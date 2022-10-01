鏡週刊高虹安報導成民進黨夾報文宣　蔣萬安轟：民進黨無恥無下限

▲蔣萬安出席李明賢競總成立大會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

《鏡週刊》日前封面報導民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文涉嫌抄襲，民進黨新竹市黨部發送鏡週刊6頁報導文宣派送到家戶，據悉發送10萬份。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安回應，從沒想過選舉會變得如此，提醒高虹安團隊，一定要堅強的面對這場冷血、以及動員國家資源全面攻擊的選戰，也會提防自己的團隊，「昨日張善政、今日高虹安、明日蔣萬安」。

民眾黨新竹市黨部指出，昨日一早就接到許多新竹市民通知，收到許多寫有「民主進步黨新竹市黨部印製、鏡週刊授權」的抹黑高虹安的黑函，是先前的「預警成真」。

蔣萬安今（1）日出席台北市議員李明賢競總成立大會前，接受媒體問到此事，他回應，之前沒想過，選舉會如此不堪，但是看到民進黨與媒體合謀，其實不斷秀下限，看到鏡電視從執照登記，到轉到55台，接著又有股東會議錄音帶外流，這些就是總統級的關說，比美國水門案還要嚴重。

蔣萬安說，民進黨這次用整本雜誌做成文宣，挨家挨戶發送，真的是超大手筆，可以看到民進黨競選經費沒上線、無恥程度無下限，透過文宣，再結合網路惡意攻擊，接下來還有假民調，民進黨他們以為掌握宣傳工具就可以洗腦民眾。

蔣萬安提醒高虹安團隊，一定要堅強的面對這場冷血，以及動員國家資源全面攻擊的選戰，同時也會提防自己的團隊，「昨日張善政、今日高虹安、明日蔣萬安」。

