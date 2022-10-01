陸「十一」台灣基進搭船嗆聲　焚毀五星旗訴抵抗意志

記者呂晏慈／台北報導

今天是中國大陸十一國慶，台灣基進上午齊聚高雄小港碼頭，搭船前往今年8月中國對台實施實彈軍演的其中一處小琉球外海區域，當眾燒毀五星旗及中國國民黨旗。黨主席陳奕齊說，國民黨所宣傳的投降主義，才是未來戰爭最可能發生的根源，只有強韌的抵抗意志和決心，才是捍衛和平最好的表現。

▲台灣基進焚燒五星旗。（圖／台灣基進提供，下圖同）

陳奕齊今天上午率領全台24位黨籍市議員參選人，搭船出海並焚燒五星旗，高呼「拚死護台灣」、「反侵略，反霸權，護主權」等口號，並引用烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）著名演說「我們如此相信」（In these, we believe.）發表「同島一命捍衛和平」宣言。

陳奕齊說，全世界都在關心台海和平危機，尤其今年8月3日裴洛西訪台，中國在台海周邊包抄式軍演、加大力度恫嚇台灣人民，而台灣人民雖不需要驚慌，但也不能麻痺，不能輕忽中國國家主席習近平的野心，烏克蘭人教導了台灣人「天助自助者」的精神，一開始國際觀望，但烏克蘭人所展現出來的抵抗意志，讓國際伸出了援手。

陳奕齊說明，選在中國國慶日，出海將五星旗和國民黨黨旗綁在一起燒，除了向中國宣示台灣人民絕對有抵抗意志外，也要告訴台灣人民，台灣「皇城自內破」，中國國民黨所宣傳的投降主義，才是未來戰爭最可能發生的根源，只有強韌的抵抗意志和決心，才是捍衛和平最好的表現。

▼台灣基進發表「同島一命捍衛和平」宣言。（圖／台灣基進提供）