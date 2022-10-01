北韓「7天4度射彈」狂射7發　尹錫悅警告：若動用核武將強硬回應

▲ 北韓一周內連續射彈4次。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓1日清晨朝東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈，被指是對美日韓反潛軍演表達不滿，短短一周內已經四度射彈，一共射出7枚。面對北韓持續挑釁，南韓總統尹錫悅警告，平壤當局若企圖動用核武，將祭出強硬反擊。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，北韓於今晨6時45分（台灣5時45分）至7時3分（台灣6時3分）之間，在平壤順安地區朝東海上空發射2枚短程彈道飛彈（SRBM）。

飛彈從移動式發射台上射出，朝咸鏡北道吉州郡舞水端里近海無人島卵島（알섬，暫譯）方向飛行，高度約30公里，飛行距離350公里，速度6馬赫，韓美情報當局正進行細部分析。

日本防衛省根據飛行軌道研判，可能是被稱為北韓版「伊斯坎德爾」的KN-23飛彈，2枚都掉落日本專屬經濟海域以外。但南韓軍方認為，飛行高度僅有30公里這點與KN-23不符，不排除是北韓版「ATACMS」KN-24或超大型放射砲KN-25等其他SRBM。

北韓射彈後，南韓總統辦公室召開由國家安保室長金聖翰主導的國安會常任委員會，譴責北韓違反聯合國安理會決議。由於北韓近期射彈間隔縮短且發射地點多變，南韓也指責平壤當局，在經濟與防疫等民生危機下仍一味挑釁。

1日適逢南韓「國軍日」74周年，選在這天射彈挑釁意味濃厚。尹錫悅上午出席紀念活動，提及北韓近期推動「核武使用政策」法制化，威脅南韓生存與繁榮，強調將強烈回應，「若北韓企圖使用核武，將直接面臨韓美同盟及我軍堅決且壓倒性的應對措施。」

北韓9月25日、28日、29日及10月1日接連試射SRBM，7天內共射出7枚，也是北韓今年以來第20次試射彈道飛彈，巡弋飛彈則有2次，其中8次發生在尹錫悅上任以後。

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