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女兵遭15男隊員輪流「揉胸+磨蹭下體」！　日本自衛隊公開謝罪

記者王佩翊／編譯

日本前陸上自衛隊女隊員五之井里奈6月以實名踢爆，自己在服役期間多次遭到其他男性隊員與長官性騷擾與性侵，2021年甚至同時遭到15名男隊員包圍，輪流使用下體摩擦五之井的陰部，並發出喘息的聲音，事後還脅迫她不可以將事情說出。在歷經被害人長期的鬥爭，自衛隊終於在29日首度向五之井公開謝罪。不過對此，五之井則要求當事人應該親自出面道歉。

▲▼女兵遭15男隊員「揉胸 蹭下體」！　日自衛隊謝罪。（圖／取自五之井里奈Instagram）

▲日本自衛隊人事教育局長町田一仁與陸上幕僚監部人事教育部長藤岡史生代表自衛隊，向五之井道歉。（圖／取自五之井里奈Instagram）

現年23歲的五之井里奈從小學起就夢想加入自衛隊，並在20歲成功成為自衛隊員，雖然訓練過程非常順利，但當她完成訓練進入中隊後，卻發生180度的轉變。原來她所被分配到的中隊早就因對女性隊員性騷擾而惡名昭彰。當時中隊58人中只有5名女性，由於其中1人正在休育嬰假，因此實際上只有4名女性隊員。

五之井2020年4月首次入隊，並被分配到野戰特科的火力戰鬥部隊。她表示，在該部隊性騷擾被當成理所當然的事，她多次在部隊進入深山訓練時，被其他男隊員叫進帳棚內，隨後揉捏她的胸部，並要求她觸碰對方的下體。而2021年8月3日更是發生前所未有的可怕事件。

▲▼女兵遭15男隊員「揉胸 蹭下體」！　日自衛隊謝罪。（圖／取自五之井里奈Instagram）

▲五之井懷抱著保家衛國的夢想進入自衛隊，怎知卻遭遇非人待遇。（圖／取自五之井里奈Instagram）

五之井當時被15名酒醉的男性自衛隊員包圍，其中一名長官要求屬下制伏五之井，五之井就這樣被其他男隊員用雙手從正面勒住脖子，按倒在地。男隊員隨後更是搬開她的大腿，並使用下體摩擦五之井的陰部，同時發出噁心的喘息聲。隨後更有多名隊員輪流對她做出相同行為，而一旁的其他隊員則是旁觀嘲笑。事後，這群男隊員還聲稱只是「格鬥訓練」。

忍無可忍的五之井向自衛隊提出申報，然而卻遭自衛隊警務科以「沒有目擊證人」為由打發。儘管她已在2022年6月退伍，但五之井深知仍有許多女性自衛隊員遭受同樣的處境，並且被自衛隊無視，因此她下定決心在網路上公開自己的長相，並以實名踢爆自衛隊的黑幕。

五之井的挺身而出也隨即獲得大批網友支持，這起事件瞬間引發熱議。而在經過數個月的調查後，自衛隊29日終於公開向五之井謝罪，不過五之井則在自己的社群媒體上要求所有涉案的男性隊員都應親自出面向她道歉。

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