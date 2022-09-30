女兒坐好市多推車「父母鋪浴巾」怕冰涼！他下秒見超噁1幕：是老手

▲原PO逛好市，撞見超沒水準的一幕。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣，許多大人會帶著小孩一起去採買，一名網友日前逛賣場時，遇到一家三口，小孩坐在推車內，屁股底下還鋪著一條紫色浴巾，正當他心想「真是貼心，怕小孩冰涼」，下一秒就看見媽媽拿著浴巾往賣場走，真相曝光後讓他大傻眼，「超沒水準」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，看到一家三口排隊結帳，媽媽替約3歲的女兒穿鞋子，推車上還鋪了一條紫色浴巾，正當他想著父母真貼心，「擔心女兒直接坐車內冰涼，特地準備」。

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然而，爸爸推著推車繼續往前等待結帳，媽媽拿著剛剛鋪在推車內，被孩子坐、鞋子踩踏著的紫色浴巾往賣場走，直到原PO看到爸爸結帳完在後面等著，迎接兩手空空走出來的太太，他頓時明白了，原來爸媽是拿賣場未結帳的商品，「看那熟練的程度 ，肯定不是第一次了，覺得真的沒什麼水準」。

貼文曝光後，網友們也覺得扯，「感謝分享，購物時會小心的」、「今天去中壢店看到餐巾紙一袋少了一卷，毛豆一箱被拆開可能少了一包，水準真的很糟糕」、「我看過拿兩本立體書給推車內的小孩看（撕）的，在結帳前，大人說『你們這裡等一下哦，爸爸拿回去放』」、「好市多真是看透人性的地方」。

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