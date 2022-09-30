大班女兒「3+4=10」作業全打勾　爸狂翻3頁驚呆：老師累了？

▲右半邊幾乎都錯的，只有1題答對。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名父親昨日翻大班女兒的作業時，赫然發現算術題及詞語練習部分，明明多有錯誤，但老師竟全都改對，讓他不禁笑虧，「是怕她傷心對嗎？」而不少網友也被戳笑，感嘆愛的教育無遠弗屆。

這名父親在「爆怨公社」發文直呼，「親愛的老師，妳累了嗎？我知道妳怕傷了我女兒的心對吧？明天聊聊。」

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從照片中可見，16道算術題中，妹妹有一半是答錯的，像是「3+4=10」、「5+5=1」、「5+4=6」等；而注音練習上面明明寫「ㄧㄢˇㄍㄞˋ」，但到了下面卻成「ㄧㄢˇㄍㄞˇ」，不過重點是老師全打上大勾勾，視為全對。

看到這明顯的錯誤，和上面字跡深淺不同，有人質疑，可能是事後塗改。對此，父親強調，「晚上拿回來簽名就這樣了，字的顏色深淺不同，是因為用不同支筆。」

而網友們看完也不禁笑回，「數學不太好啊，錯好多題」、「秉持著有寫就滿分的道理」、「老師適合你女兒」、「左邊排都對、右邊排都錯，老師應該只有看左邊對，想說右邊也不會有啥問題」、「不能排除老師也不會的可能」。

▲注音練習也有錯誤。（圖／翻攝自爆怨公社）

另外，有家長則推測，「右下那幾個錯誤的答案，筆色明顯和其他的不同，應該是女兒自己或同學在老師批閱完再修改的，幼兒園什麼都會發生，什麼都不奇怪，建議版主找先找自己女兒弄清楚。」

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