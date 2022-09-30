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院區禁機車！外送員徒步送餐遭醫護嫌慢、給負評　北榮回應曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台北陳姓外送員28日上午接到來自台北榮民總醫院醫護人員的訂單，因為院區禁止機車進入，他徒步走進去送餐，卻被對方嫌棄太慢，事後還給他負評，掀起各界熱議。對此，北榮29日回應，針對該名醫護人員非因公務之個人行為，已請所屬單位了解改善，希望不要因為溝通不良造成誤會。

▲▼外送員步行送進院區　醫護嫌慢「下次快點」　他道歉收負評超心寒。（圖／原PO授權提供）

▲女醫護催促陳男趕快找錢。（圖／原PO授權提供，下同）

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陳男在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他28日上午9時40分接到兩份訂單，但系統問題不會顯示第二單是誰的，他進入醫院送完第一單後，才知道第二單也是醫院，因此他必須離開院區回車上拿餐點，再次走回院區送第二單。

陳男提到，第二單的地點跟第一單一樣都在院區，但屬於不同地點的大樓，他徒步繞了一圈抵達，馬上傳訊息給客人，卻遭到不耐煩嫌棄；影片中，他馬上道歉並解釋是系統問題，女醫護不耐煩地一連說了3次「趕快找我錢」，拿到零錢後便轉身離開，他則是直到走出院區都沒有說任何一句話。

▲▼外送員步行送進院區　醫護嫌慢「下次快點」　他道歉收負評超心寒。（圖／原PO授權提供）

▲女醫護態度不佳，事後還給陳男負評。

事後陳男收到女醫護的負評「對客戶服務不專業」，讓他覺得很委屈，這才決定上網吐苦水，他進一步解釋，因為醫院禁止機車進入，外送員都需要將機車停在院區外，再徒步走一段距離進去，一來一往會花費大量的時間，導致許多外送員都不願意接醫護人員的外送單，他原本體諒醫護辛苦從不拒接醫院的訂單，如今遇到這樣的事情，讓他為醫護服務的熱情大減，也決定未來不再接該醫院的訂單。

事情公開之後在網路上掀起眾多網友熱議，大多數人都力挺陳男，並留言表示，「搞得真的像欠她，那種態度」、「本身是醫護人員，其實時間很寶貴，她不該叫外送，然後慢了再把怒氣出在他人身上，都能走出來領餐了，不如院內餐隨便吃吃就好」；但也有另一派人認為，不能這樣一竿子打翻船上所有人，不是每個醫護人員都這麼不友善。

對此，北榮也在29日回應，針對該名醫護人員非因公務之個人行為，已經請所屬單位了解改善，會請該員體諒院區遼闊外送員工作辛苦，勿因溝通不良造成誤會。

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