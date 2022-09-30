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16原民部落齊聚「鄒族逐鹿文創園區」　7大風管處齊推部落旅遊

▲▼ 七大風管處16部落原民齊聚阿里山下逐鹿部落推廣部落觀光 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 七大風管處16部落原民齊聚阿里山下逐鹿部落推廣部落觀光 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局於今日起(9月30日至10月2日)，一連三天在嘉義縣番路鄉鄒族逐鹿文創園區辦理「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」活動，邁入第9年的部落觀光成果嘉年華首次移師到風景秀麗的阿里山腳下，由行政院涉及原住民事務的相關部會包括原住民族委員會、文化部、勞動部、內政部營建署、行政院農業委員會林務局及觀光局轄下阿里山、日月潭、參山、西拉雅、茂林、花東縱谷及東部海岸7個國家風景區管理處共同參展，展現近年來部落觀光的推動成果。

▲▼ 七大風管處16部落原民齊聚阿里山下逐鹿部落推廣部落觀光 。（圖／記者翁伊森攝）

今年延續歷年來「歡迎來做部落客」主題，展現台灣原住民16族的部落風貌及文化藝術風采，透過動靜態規劃呈現、情境佈置及各種手作體驗、特色商品，讓民眾體驗走訪部落的樂趣，感受台灣原民文化之美。

▲▼ 七大風管處16部落原民齊聚阿里山下逐鹿部落推廣部落觀光 。（圖／記者翁伊森攝）

出席嘉年華盛會的有代表交通部出席的觀光局林佩君主任秘書、嘉義縣翁章梁縣長、交通部觀光局所屬阿里山國家風景區管理處洪維新處長、日月潭國家風景區管理處廖錫標副處長、花東縱谷國家風景區管理處郭振陵處長、參山國家風景區管理處曹忠猷處長、西拉雅國家風景區管理處徐振能處長、茂林國家風景區管理處柯建興處長、東部海岸國家風景區管理處林維玲處長、立法院伍麗華委員團隊石羽明特助、原住民族委員會經濟發展處蔡妙凌副處長、原住民族委員會汪啟聖族群委員、內政部營建署玉山國家公園管理處盧淑妃處長、勞動部勞動力發展署李奇玟雲嘉南分署科長、國家發展委員會陳孝雯技正、文化部國立台灣工藝研究中心陳靜汝專員、文化部國立新竹生活美學館陳惠姝秘書、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處張岱處長、行政院農業委員會林務局新竹林區管理處夏榮生處長、嘉義縣議會武清山議員、嘉義縣阿里山鄉鄉公所杜力泉鄉長、嘉義縣番路鄉鄉民代表陳正昇副主席、嘉義縣阿里山鄉鄉民代表汪之龍副主席等地方民意代表及地方農會總幹事、轄內各村社區發展協會、村長、各公協會以及媒體等共同參與為部落觀光成果嘉年華揭開序幕。

交通部觀光局主任秘書林佩君表示，自103年宣布為部落觀光元年以來，今年邁入第9年，首次在原鄉部落舉辦，並且在9月17日新開幕營運的「鄒族逐鹿文創園區」辦理更有其重要的意義，本次活動規劃5大主題區：部落商品及遊程展示區、成果展示區、DIY活動區、戶外市集區、阿里山鄒族專區，為期三天的展場，將透過樂舞展演、遊程體驗、魅力商品和特色工藝，讓到場民眾充分感受歡樂的部落觀光嘉年華，也期待疫情解封後有更多國內外旅客到各部落去體驗原民風情。

▲▼ 七大風管處16部落原民齊聚阿里山下逐鹿部落推廣部落觀光 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣政府翁縣長則表示，這次會場所在地逐鹿部落係由一群受莫拉克風災重創家園，被迫遠離家鄉，遷居至阿里山山腳下，由8個原民部落居民所組成的部落，透過中央、地方在軟硬體的協助，共同打拼經營，歷經十幾年來的努力，才有今天的成果。他更表示「鄒族逐鹿文創園區」的成立是一個重要里程碑，期待未來繼續透過公私部門協力，發展阿里山地區的觀光旅遊，讓國內外遊客更深度認識台灣之美。

▲▼ 七大風管處16部落原民齊聚阿里山下逐鹿部落推廣部落觀光 。（圖／記者翁伊森攝）

除了5大主題區外，現場活動更包括「嘉有好市鄒鄒送禮」集客活動入場禮（客製化圖騰口罩）、拍照打卡禮（客製杉木烙畫鑰匙圈）、射箭挑戰拿好禮（每日送出萬元特色好禮）、一元起標瘋（部落遊程一元起標）等精彩活動。

▲▼ 七大風管處16部落原民齊聚阿里山下逐鹿部落推廣部落觀光 。（圖／記者翁伊森攝）

園區內亦設置4處創意打卡點，以吸引民眾互動打卡並進一步了解部落文化。打卡點1「部落好食．原味學堂」呈現鄒族人的農事生活，並於每日提供不同原民美食的製作解說與分享，讓遊客在過程中體驗部落美食與文化；打卡點2「夢想屬魚你」發想來自於山美部落漁獵小旅行，以編織漁網工藝，打造一座屬於山美部落青年的捕夢網；打卡點3「1314．愛的原動力」，發想來自於瑞峰1314愛情塔，為阿里山浪漫著名地標，將1314愛的原動力將多國我愛你的字樣，轉換為原住民族問候語呈現，安排導覽人員引導遊客大聲讀出各族的問候語，拉近了人與人之間的距離；打卡點4「豪華獵寮.與鹿共野」發想來自於新美部落獵人營，結合傳統獵寮與時下流行的野餐活動，以竹編獵寮結合小鹿造景佈置，規劃佈置原味野餐餐桌，吸引遊客駐足停留拍照。再次誠摯邀請大家親臨「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」活動現場，以五感體驗，感受原鄉之美、部落之豔，歡迎一起來阿里山作部落客！

更多資訊請至阿里山國家風景區管理處官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢；更多阿里山旅遊商品請至阿里山EASY GO電商平台https://alishan.welcometw.com/選購。

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