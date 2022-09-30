試睡床墊「躺下就打呼」！店員幫關燈蓋被…他醒來秒掏8萬5結帳

▲男子試睡床墊，一躺下就打呼，醒來秒掏錢買下。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

人生有三分之一的時間在睡覺，因此挑一張好床顯得十分重要。浙江麗水一名男子日前到寢具店挑床，沒想到試睡某張床時，一躺上去就睡著，接著開始打呼，讓店員看了瞬間傻眼。不過，店員也非常貼心，看見顧客睡著，還幫忙關燈、蓋毯子，而男子睡醒後，也果斷將床買回家，離奇的事件在網路上引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，這名男子27日跑來店內挑選床墊，試睡某張床時，一躺上去人就睡著了，讓在場所有人都看傻眼。不過，周姓老闆娘見對方睡得香甜，也不忍心打擾，於是請店員幫忙關燈、遞毯子，讓顧客睡個好覺。

▲男子試床墊，躺下後立刻睡著，店員還幫關燈、蓋毯子。（圖／翻攝微博／果然視頻）



而男子睡醒以後，也相當爽快，立刻付了1.9萬元（人民幣，下同，約新台幣8萬5,000元），當場決定要把床墊買走。

離奇的故事曝光，在網路上引起熱烈討論，許多人留言回應，「買的不是床墊，買的是人情世故、買的是服務」、「有可能這個大哥睡眠質量不好，結果遇到心儀的」、「一個會做事，一個不差錢」、「老闆講究人，大哥更講究」、「店員格局大，顧客格局更大」、「這就是服務。而不是一心想著銷售。」

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