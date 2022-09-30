柯志恩下猛藥炒熱最冷選舉　首場造勢現場嗨喊「超過3萬人啦！」

▲柯志恩首場造勢晚會，晚間7點正式登場。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（30）日舉行「柯志恩大家族誓師大會」，首場造勢大會邀來眾多藍營大咖出席力挺，包含國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、立委江啟臣、立委高金素梅等。大約在晚上8點左右，現場主持人立委洪孟楷嗨喊，今天造勢人數超過3萬人啦。

▲▼柯志恩首場造勢晚會。（圖／記者賴文萱攝）

今日柯志恩的首場造勢大會晚上7點正式開始，由總幹事蕭俊漢、立委洪孟楷以及高雄市議員陳美雅暖場。不過，在活動剛開始時，現場排好的座位區仍可見到還有不少空位。有現場民眾表示，這跟過去韓國瑜造勢場子差很大，以前都要中午就先來卡位，現在這樣實在差很多。

不過，隨著藍營大咖前總統馬英九、立委江啟臣、國民黨主席朱立倫陸續上場後，現場主持人洪孟楷也嗨喊，現在造勢場合超過3萬人啦！但根據警方事前預估，今天的造勢場大約會是1萬人上下。

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩、前總統馬英九。（圖／記者賴文萱攝）

然而，這次造勢跟過去韓流場子仍相對較冷，馬英九表示，現在剛剛才開始，一步步來會越來越好，柯志恩有她的魅力，國民黨也會繼續努力。

柯志恩則說，非常感謝國民黨的團結，特別是從馬總統到朱主席都來加油，她更感謝今天能夠來替她加油的高雄市民，會努力做到讓更多市民認同。她強調，所有願意來站台力挺的人她都非常歡迎，包含侯市長、盧市長，但選舉是個人要非常努力，謝謝這些朋友挺身而出，可是整個選戰的節奏，柯志恩會自己承擔。

柯志恩以及主委葉匡時以及高雄市議員參選人們預計在晚上8點半時大進場，並一起大合唱。而國民黨最強母雞新北市長侯友宜以及台中市長盧秀燕，會在晚間9點時壓軸與柯志恩「三都合體」，活動將來到今日高潮。