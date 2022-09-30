林秉樞13罪成立！傷害罪8月恐入監　12罪易科罰金要96萬

▲林秉樞家暴高嘉瑜一案今一審判決結果出爐。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、陳雕文、莊智勝／台北報導

「港湖女神」立委高嘉瑜110年遭當時男友林秉樞家暴毆打，一度還被軟禁、甚至傳出偷拍不堪影片，引起全台輿論譁然；案發後林秉樞火速遭拘提，羈押226天才獲准交保80萬元，並被依8大罪起訴。今下午4時新北地院合議庭判決結果出爐，認定林秉樞13個犯罪行為成立，合併判刑2年10月，其中僅傷害罪8月不得易科罰金，其餘12罪均可易科罰金，未來若以該刑度定讞，林若想免關，換算下來將繳納新台幣96萬元罰金才可換得免囚。

林秉樞家暴高嘉瑜一案鬧得沸沸揚揚，高嘉瑜一度召開記者會揭露自身遭遇，林秉樞當即遭火速拘提到案，新北地檢署訊後聲押禁見獲准，隨後以8項罪名將其起訴；林秉樞遭羈押226天後，直到今年7月15日才獲准80萬元交保。

好不容易具保停押、重獲自由的林秉樞被禁止與媒體接觸，因此生活相當低調。今新北地院合議庭審理林秉樞家暴案，一審判決結果出爐，認定林涉犯13個犯罪行為成立，合併判刑2年10月，其中可易科罰金共12罪，以1000元折算1日，包括強制罪6月、恐嚇罪4月、妨害秘密罪4月、毀謗罪6月、電腦使用罪5月、偽造文書7罪共7月；另傷害罪判刑8月，不得易科罰金。目前全案仍可上訴。

如若林秉樞放棄上訴，就一審判決結果，林秉樞傷害罪部分需坐牢8月，但折抵掉先前羈押的226天，尚餘14天刑期；另12罪雖得易科罰金，但算下來林秉樞需繳納96萬元罰金才可換得免囚。

針對一審判決結果，林秉樞的委任律師陳頂新表示，法院判決13個犯罪行為都成立，與預期的結果是有落差的，由於林秉樞目前確診，身體較不舒服，稍晚律師團將再告知宣判結果，未來不排除上訴。