被迫沒穿衣服、挨打到腦震盪　高嘉瑜數度哽咽：我連立院表決都到不了

▲立委高嘉瑜針對林秉樞案一審宣判回應受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

林秉樞暴力對待民進黨立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，判2年10月，其中私行拘禁罪行更被判無罪，對此，高嘉瑜表示不能接受，她還原當時經過時更數度哽咽，高表示，當時自己被打到腦震盪，手機在對方手上、被迫不能穿衣，這樣的情況下要如何逃出飯店，「隔天立法院有甲動（甲級動員），我也沒有辦法到，法官卻認為我沒有求救不算私行拘禁，難以接受這樣的理由。 」

林秉樞因施暴高嘉瑜，檢方依妨害祕密、私行拘禁等罪嫌起訴求刑3年，台灣新北地方法院今天宣判，依法判處2年10個月有期徒刑，部分罪得易科罰金，可上訴。

高嘉瑜去年（2021年）11月間，傳出被交往約半年的林秉樞軟禁在新北市一間旅館房內2天，期間遭林男痛毆，還被逼簽自白書、強錄逼供影片，林男更曾逼高嘉瑜逼她跪在母親靈前磕頭。高去年11月30日召開記者會揭露自身遭遇，照片顯示受傷當時的慘狀。林秉樞隔天（12月1日）凌晨被拘提到案。

高嘉瑜表示，今天這個案子，法院最嚴重的私刑拘禁居然無罪，這是非常大的傷害，一定會請檢察官上訴，自己所受的傷害並不是只有一個人，更包括十幾位女性，有大學教授、名人、法界人士、單親媽媽等等，她們受到的傷害一定比我嚴重，但卻沒有人出面指控，因為他們怕被報復，更怕成為媒體的焦點，「所以我責無旁貸，必須出來面對這一切。 」

高嘉瑜表示，當時被告用盡各種方式羞辱她，捏造事實、撒謊不認罪，甚至試著用精神疾病當理由脫罪，種種情形都凸顯被告毫無悔意，法院應該考量這些行為，求以最重刑度。

高嘉瑜還原林秉樞暴行時更數度哽咽，高指出，當時自己被打到腦震盪，手機也在對方的手上、被迫不能穿衣，這樣的情況下要如何逃出飯店，「我身為公眾人物，隔天立法院有甲動，黨團要求出席會議，我不斷求被告讓我到立法院，也沒有辦法，法官卻認為我沒有求救不算私行拘禁，難以接受這樣的理由。 」

高嘉瑜指出，她所受的暴力跟黑暗只是冰山一角，但必須要有勇氣面對這一切，「我會努力透過修法去保護被害人，也會繼續堅持在法律上爭取應有的權利。 」

對於判決結果，高嘉瑜表示，這個判決過輕，而且法官並沒有了解到被告用各種狡詐的方式脫罪，在法庭上捏造事實，完全沒有讓被告得到應有的懲罰，我所提告的部分只是冰山一角，「我身為民意代表必須站出來，讓大家知道他的真面目是如此，這是我不能迴避的責任。 」