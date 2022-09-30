「用生病和母喪情緒勒索」　法官指責林秉樞翻供...還暴露他人隱私

▲林秉樞施暴高嘉瑜一案今一審判決結果出爐。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文、劉人豪／新北報導

立委高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞軟禁在旅館暴打，還被偷拍、強拍不堪影片，高嘉瑜勇敢出面揭發，案發後林秉樞火速遭拘提。今下午4時新北地院合議庭判決結果出爐，認定林秉樞13個犯罪行為成立，合併判刑2年10月。而法官也在判決書中，批林秉樞沒有跟高嘉瑜達成和解，「且辯詞亦多有翻異，並夾雜指責他人、暴露他人生活隱私內容」。

法官指出，林秉樞與高嘉瑜原是男女朋友，本應基於理性及尊重互動，但林秉樞卻侵害高嘉瑜身體部位的隱私，又在臉書及直播節目散布文字誹謗高嘉瑜造成名譽受損，並以脅迫手段限制高嘉瑜自由，還利用持有高嘉瑜不堪的資訊，威脅高嘉瑜不配合的話將公開將公布，事後又會積極與高嘉瑜求和，並以自身患有精神疾病、母喪等藉口，使高嘉瑜心生內疚而予以原諒，週而復始為類似犯行。

法官於判決書內痛批，林秉樞就以上犯行，僅就傷害部分坦承，其餘部分均否認犯行，且辯詞亦多有翻異，並夾雜指責他人、暴露他人生活隱私內容，而未與高嘉瑜達成和解，取得高嘉瑜原諒。法官考量林秉樞的犯罪動機、目的、手段、生活狀況、品行、智識程度、與被害人之關係、對社會所生之危害程度、影響及林秉樞犯罪後態度等一切情狀，認定林秉樞13罪犯行明確，合併判刑2年10月。