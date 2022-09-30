林秉樞被爆買彩券　律師忙解釋：是確診前出門...媒體緊盯很困擾

▲林秉樞律師陳頂新出面說明 。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文、劉人豪／新北報導

立委高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞軟禁在旅館暴打，還被偷拍、強拍不堪影片，高嘉瑜勇敢出面揭發，林秉樞也迅速被拘提到案，新北地院30日下午4點宣判，合併判2年10月，其中傷害罪8個月刑期不可易科罰金。對於有媒體報導林秉樞出門買彩券，林的律師陳頂新強調，「買彩券是在確診前，不希望被被法官誤會，確診還出來買彩券。」

回顧案情，高嘉瑜2021年11月底被爆料，遭到當時的男友林秉樞毆打，全身是傷的畫面事後曝光，引起社會譁然。不僅如此，高嘉瑜還被逼簽自白書，甚至強露逼供影片，更被逼跪在林秉樞母親靈前磕頭，而高嘉瑜為此也決定勇敢站出來，並對林秉樞提告。

林秉樞事後被拘提告到案，共拘提226天才獲准以80萬元交保，並以強制、傷害、妨害秘密、偽造文書等等，共8大罪嫌起訴。另外林秉樞去年在羈押禁見期間，跟律師討論案情時，對現場人員表示「高嘉瑜拿我400萬」，遭追加提告誹謗罪。

判決出爐後，林秉樞的律師陳頂新表示，因為林秉樞確診身體不舒服，目前沒有聯繫上他，晚一點會跟林告知宣判果，因為上次檢方具體求刑3年，案件上限大概卡在3年刑度，本身被羈押8個月，大概範圍就是在這邊。

律師表示，林秉樞目前被限制住居在台中，日前有媒體報導他買彩券的事情，他現在很困擾，因為法庭讓他具保停押，是禁止林秉樞跟媒體有接觸，但是報導刊出後媒體跟記者朋友到他家，造成他的不便，林秉樞希望媒體能給他一點空間，強調「買彩券是在確診前，不希望被被法官誤會，確診還出來買彩券」。