快訊／抓到了！林佳龍抄襲新北交通局政策　相似度達93%

▲林佳龍。（圖／記者蘇晏男攝）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍今（30）日提出「首都捷運政策計畫」。對此，新北市交通局長鍾鳴時表示，林佳龍提出15項新北高快速公路建設路網重大交通建設競選政策，發現其中有14項與新北市府已經規劃或興建中或配合中央機關辦理中的高快速公路建設計畫完全相符，相似度達93%以上。政策不用抄論文，歡迎林佳龍認同關心新北市。

林佳龍提出的交通政見包括興建溪北捷運、成立首都捷運公司、高快速公路優化計畫等。交通局先提醒林佳龍，國道3號增設北土城交流道工程計畫，交通部已於110年10月1日正式正名為「金城交流道」，希望林佳龍能多熟悉新北市。

鍾鳴時說，侯友宜上任後積極推動新北市境內高快速公路與市區道路重大交通建設，推動執行成果與辦理進度有目共睹。健全新增與改善新北市高快速道路系統早已是新北市府既定的交通政策。

鍾鳴時指出，由於高快速道路系統為中央高速公路局與公路總局管轄，市府除積極依中央訂定申請增設與改善交流道作業要點辦理可行性研究計畫爭取核定外，鄭重呼籲各項已核定或施工中的計畫，期望中央積極推動辦理，其中國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程、國道1號林口交流道改善工程分別皆歷經6次與8次流標，新北市民仍在等待，希望中央能儘快解決流標問題早日推動完成。

鍾鳴時提到，另針對已提送中央審議的建設計畫，如國道3號南港交流道增設南下出口匝道銜接南港聯絡道及台65線新莊二交流道(增設南出匝道)等2項計畫，希望中央可以加速審議早日核定，千萬不要像淡水河北側平面道路建設計畫延宕核定，不僅讓新北市民苦苦等待，更讓工程經費不斷上升。

交通局也說，新北市府積極推動大眾運輸政策，從109年起每年投入4.16億元與臺北市府共同推動1280公共運輸定期票，有助於臺北都會區大眾運輸穩定發展，新北市歡迎中央挹注補貼經費，共同推動擴大雙北公共運輸定期票使用範圍或以加價購方式納入台鐵及機場捷運等其他運具，健全大眾運輸發展。

