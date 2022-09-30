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藍營控施壓國防部炒地皮　蔡適應批作賊喊抓賊：那你2013年幹嘛做決議？

▲▼蔡適應接受媒體訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

▲基隆市長參選人蔡適應。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團30日指出，民進黨基隆市長參選人蔡適應施壓，才讓林口干城二村土地被迫釋出，此舉是賤賣國土。對此，蔡適應受訪時表示，聽了今早國民黨指控覺得莫名奇妙、做賊喊抓賊，此案早在國民黨執政時期就已決定，如果國民黨覺得這塊土地不該標售，當時幹嘛提出這樣的主張？

蔡適應說明，這件事情最早從2013年新北市政府、行政院就決議，就這塊土地因為是公私夾雜，由公部門主導開發不利，當時才決議由公務部門拍賣，這件事情自己並沒有參與，一直到2018年因為自己在外交國防委員會，地主陳情說這個案子很早就決定了，但拍賣程序一直流標，希望我們督促政府按照規定辦理。

蔡適應指出，國防部經過溝通，確認2013年做了這個決議，以這個精神來處理，所以最後採取持續做標售的行為，後續標售、定價時間等，自己都沒有參與，聽了今早國民黨指控覺得莫名奇妙、做賊喊抓賊，如果國民黨覺得這塊土地不該標售，當時幹嘛提出這樣的主張？

蔡適應指出，過程中如果覺得這塊土地不該拍賣、覺得要公辦都更，新北市政府也可以提出來相關意見，可是都沒有人提，這件事從頭到尾公部門做的決定他都沒意見，就是私人土地陳情，希望按法律規定辦理。

蔡適應表示，至於為什麼找上自己陳情，可能是認為他在國會表現很好、會替正義出聲，這件事是102年討論的議題，並不是蔡適應決定整體開發程序，國民黨刻意混淆，「最早行政程序套在我的頭上，我並不是當時的新北市長跟行政院長，不要搞錯對象。」

對於國民黨基隆市長參選人謝國樑指出，蔡適應團隊有天道盟成員，蔡適應表示，「這更好笑」，如果要講跟黑道關係，國民黨跟黑道關係更密切，媒體說他參加天道盟成員壽宴，但謝國樑當時也受邀，自己是民意代表跑攤，謝國樑不是民意代表卻受邀，各位可以想現他們關係更加綿密。

蔡適應表示，座位安排上，自己還邊緣一點，謝國樑離主桌非常核心，他是做賊喊抓賊，「明明自己跟黑道關係密切卻跑來指控我，真的莫名其妙，對我來說，很多場合遇到很多人跑很多行程，可是他不是民意代表為何卻能受邀？先解釋清楚，他的關係不是我能想像的。」

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