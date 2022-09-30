陳其邁＋百萬網紅Joeman吸破7萬讚　柯志恩造勢表演「夜襲組曲」

▲百萬網紅Joeman於29日到高雄拍片，高雄市長陳其邁與長相酷似的網紅藍亦明都一起入鏡。（圖／陳其邁臉書）



記者陶本和／台北報導

百萬網紅Joeman於29日到高雄拍片，高雄市長陳其邁與長相酷似的網紅藍亦明都一起入鏡，照片曝光後吸引上萬網友朝聖，還留言笑稱「實在太其邁」，分不出哪一位才是市長本尊；另一陣營、國民黨高雄市長參選人柯志恩，則推出造勢大會嘉賓，包括前總統馬英九、主席朱立倫等人助陣，活動表演以「夜襲」組曲為主。

知名YouTuber Joeman以遊戲實況主、豪宅與3C等節目，廣受年輕人喜愛的他，YouTube達237萬人次訂閱，平均每支影片觀看數超過62.2萬次，高聲量也代表著誰能抓住年輕人的想法，貼近青年世代。

對此，Joeman公布與另一位神似陳其邁的網紅藍亦明，還有陳其邁「本尊」，三人一起品嘗高雄小吃的合照，短短不到1天就累積超過7萬人按讚。綠營選務幕僚表示，「當其邁遇見其邁」另類手法創造高聲量，以迷因行銷高雄，掀起網路旋風。

在此同時，柯志恩競選造勢大會嘉賓，則找來包括：前總統馬英九、朱立倫，還有退休的前立法院長王金平、前立委黃昭順等人，活動節目以「夜襲組曲」為主。

▼柯志恩首場造勢活動。（圖／記者賴文萱攝）

