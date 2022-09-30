侯市府喊林佳龍政策93%抄襲　林競辦批見鬼：市府根本查無計畫怎抄？

▲林佳龍永福岩清水祖師廟參香暨市政座談會。（圖／林佳龍競辦提供）



記者杜冠霖／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍30日提出「首都捷運政策計畫」，但遭新北市交通局長鍾鳴時指控，其中14項與新北市府的高快速公路建設計畫完全相符，相似度達93%以上。對此，林佳龍競辦深夜回擊，新北市府不論在官網或相關新聞中都沒有所謂的路網圖及計畫說明，根本無從抄襲，侯陣營拿不出相關證據，已經淪為智財蟑螂，侮辱新北市民的智慧。

林佳龍提出的交通政見包括興建溪北捷運、成立首都捷運公司、高快速公路優化計畫等，對此，新北市交通局長鍾鳴時表示，先提醒林佳龍，國道3號增設北土城交流道工程計畫，交通部已於110年10月1日正式正名為「金城交流道」，希望林佳龍能多熟悉新北市。

鐘鳴時還說，發現林佳龍提出的交通政見中，有14項與新北市府已經規劃或興建中或配合中央機關辦理中的高快速公路建設計畫完全相符，相似度達93%以上，政策不用抄論文，歡迎林佳龍認同關心新北市。

對於新北交通局的抄襲指控，林佳龍競辦晚間也發出「侯陣營見鬼的交通政策」聲明回擊。競辦政策中心執行長王義川說，新北市府不論在官網或相關新聞中都沒有所謂的高快速公路網圖及15項公路計畫說明，也載不到相關資料，用一篇新聞稿就空口說白話，誣指相似度93％，「侯陣營這是用什麼特殊軟體進行比對？不如拿出來給大家見識！」

王義川說，交通政策的高快速公路網規劃圖，是請教專家學者後畫出的圖，期間完全找不到新北市政府的公開資訊，無從抄襲，侯陣營拿不出相關證據，進行政策比對，已經淪為智財蟑螂，侮辱新北市民的智慧。

王義川強調，林佳龍當過交通部長，協助規劃及執行台灣許多重大交通建設，其中還包括新北市規劃10多年來無法成行的林口交流道等，他不會也沒有必要抄襲侯陣營的交通政策，請侯陣營自重，拿出計畫來說話，不要打腫臉充胖子。